- Ikke ha sex på første date

Steffen Furberg, mannen bak sjekkeboka "Kunsten med spillet", har tidligere gitt våre lesere noe kjekke Tinder-tips og fortalt hva du IKKE skal gjøre når du går inn for det første kysset.

Nå kommer han med sine betraktninger rundt et tema som tydeligvis mange lurer på:

- Jeg har fått mange henvendelser fra folk som lurer på om det er greit å ha sex på første date, skriver Furberg i en epost til trd.by.

- Og hva er ditt svar?

- Det kan selvsagt variere, og det kommer jo helt an på hva du er ute etter. Men mitt svar er nei, skriver Furberg og begrunner på denne måten:

- Kan minske sjansen for å møte igjen

- Hvis fokuset ditt ligger mer på hvordan du skal få personen til sengs, istedenfor å bli kjent med vedkommende, så blir inntrykket av deg dårlig. Det kan godt hende at dere ender opp med sex, men det kan også minske sjansen for at dere møtes igjen, skriver Furberg.

- Den første daten bør dere heller ha fokus på å bli kjent med hverandre, finne noen felles interesser og bli komfortable med hverandre, skriver han videre.

- Bør ikke gå for lang tid

Samtidig advarer han mot å la det gå for lang tid før dere tar skrittet fullt ut.

- Hvis det går mellom seks til ti dater uten at dere har gjort noe, så kan vedkommende se mer på deg som en venn enn en potensiell kjæreste, skriver Furberg.

- Det er forskjell på hva venner gjør og hva potensielle partnere gjør. Selv om du ikke trenger å gå for sex på første date, så gjør det klart under det første møtet at du er ute etter noe mer. For eksempel ved et kyss. Det er ikke nøye om det er et lite eller dypere kyss, du får uansett vist at du ikke bare er en venn. Det er også enklere enn å fortelle hva du er ute etter, legger han til.

