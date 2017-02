Dater du på nett? Da må du logge på klokka 22 på søndag

Så mange som 68 prosent av de til sammen 1527 spurte nordmennene meldte at de planlegger å date mer i året som nettopp har begynt. Mennene er mest entusiastiske. Blant dem oppgir 69 prosent at de vil date mer enn tidligere. Tilsvarende tall for kvinner er 62 prosent.



- Datingapper har gjort det enklere for folk å møtes. Mange har fått øynene opp for muligheten til å møte nye mennesker de ikke hadde møtt ellers, uttaler pressetalskvinne i Happn, Claire Certain.

Nå kan du se hvem som har slettet deg på Snapchat

Funksjonen mange har lengtet etter er snart tilgjengelig på Instagram

Størst sjanse for å lykkes 27. juli

Dating-appen melder også at det er størst sjanse for å lykkes med sjekkingen 27. juli. Jepp, det er en stund å vente, så vi trøster med at søndag også er en god dag å sjekke på, spesielt på kveldstid.

I pressemeldingen kommer det også fram at du har best sjanse til å lykkes hvis du "er på jakt etter noe seriøst." Den mest populære aktiviteten er å ta en uformell drink.

Ifølge undersøkelsen vil de fleste brukerne date Kaisa eller Jack. Hvis du ikke heter det fra før av, er det kanskje verdt å tenke på neste gang du oppretter profil på nett?