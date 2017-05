Uten bunad? Her er fem ting du ikke må gjøre på 17. mai!

17. mai, dagen da hele byen fylles til randen med vakre, penkledde mennesker, unger med softis og vinterbleke tenåringer i litt for korte, pastellfargede kjoler og litt for høye hæler. Har du ikke en bunad hengende i skapet, klar for den ene av få anledninger hvor man faktisk får brukt den?

Ikke fortvil! Det er fremdeles en hel haug med antrekk du kan gå for. Vi har funnet fram et par alternativer, men først et par huskeregler for hva du ikke under noen omstendigheter bør finne på å gjøre.

Fem huskeregler for hva du helst ikke skal gjøre på 17. mai:

1. Husk at 17. mai er en familiedag og ikke minst et arrangement som skjer på dagtid.

Hvis du pleier å bruke kjolen til lørdagskvelder på Downtown er den kanskje ikke den rette for 17. mai-feiringen. Det samme gjelder sminken: de sotede pandaøynene kan vente til kveldstid. PS! Ja, å vise mage er veldig trendy for tiden, men prøv å holde eksponeringen til et tekkelig minimum (en centimeter eller to er nok).

2. Ikke vis BH-stroppene.

Det ser kanskje kult ut på kjendiser i paparazzi-bilder, men 9 av 10 ganger er det bare trashy. Det er hundre forskjellige måter å skjule disse på. Benytt deg av hvilken som helst av disse...

3. Dropp de ekstremt høye hælene.

Du kommer til å gå, stå, gå og stå enda litt lenger. Og så gå enda litt mer, gjerne på brostein. Det er ingenting som er mindre sexy enn damer som vakler bortover brosteinene i litt for høye hæler. Hvis du absolutt insisterer på at de 12 centimeter høye hælene er nødvendige, pakk med deg et par ballerinasko i vesken. Du vil nok takke oss.

4. Jeans er ikke lov.

Hver eneste 17. mai er det alltid noen få som ser ut som om de har lagt ekstra innsats i å ikke bry seg om at dette er en festdag. Det er ikke så kult som det du tror det er. Ei heller en spesielt effektiv protest mot konsumersamfunnet eller lignende saker.

5. Spør deg selv: Ville [fyll inn kongelig persons navn her] gått med dette?

17. mai er en tradisjonell høytid, spar de mest ekstreme moteartiklene til hvilken som helst annen av årets 365 dager. Nøkkelord: Classy.

Match med mønster

Mønster har vært trendy i et par år nå, og denne våren og sommeren er ikke et unntak. Velg en kjole eller skjørt/topp-sett som kler din hudtone, og kombiner med nøytralt tilbehør.

Hent inspirasjon fra Oscar de la Renta og Kate Spade , og bruk farger for alt de er verdt. Et hvitt midiskjørt er helt riktig for denne trenden og kan godt kombineres med tjukke hæler eller espadriller.

En hvit blondekjole med trekvartlange ermer er en sikker vinner. Kombiner med plattform eller flatformsko, både nøytrale farger (som forlenger beina dine) eller sterke farger som blått eller rødt fungerer bra med hvitt.

Hvis du går for sistnevnte, unngå å matche med en jakke i motsatt farge; rødt, hvitt og blått er fint det, men det er ikke like kult å gå kledd som det norske flagget.

Tenk classy

Er du typen som har Amal Clooney , Kate Middleton eller Emma Watson som stilforbilde? Da er nok et mer klassisk antrekk det rette valget på nasjonaldagen (og generelt sett).

Gå for en sort eller marineblå kjole som slutter rett over kneet, kombinert med hudfargede pumps og en lang blazer, hvit jakke eller pen skinnjakke.

Hater du å gå med kjole? Fortvil ikke, vårens mote har freshe løsninger for deg også. Alle fra Chanel to Celine vil ha deg til å omfavne dressen i år, eller i alle fall et matchende sett med bukser og blazer.

Et par huskeregler på veien: Velg en jakke som sitter godt, ikke er altfor kort, velg farger over sort og kombinér alltid (ALLTID!) med høye hæler. Google Miroslava Duma eller Olivia Palermo for mer inspirasjon.

Hvis lange bukser og blazer blir hakket for varmt på det man kan håpe blir en eksemplarisk mai-dag så kan du erstatte buksene med couletter istedenfor. La jakken henge åpen og la tilbehøret være på den mer spartanske siden.

Og viktigst av alt, det fineste du kan ta på deg på 17. mai er et smil. Husk at dette er en dag som handler om å kose seg og nyte våren på sitt aller beste.

Gratulerer med dagen!