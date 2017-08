Slik får du litt grønnere samvittighet i hverdagen

- Senker du innetemperaturen med én grad reduserer du energiforbruket med fem prosent, sier Håkon Lindahl, rådgiver i Framtiden i våre hender.

- Det er en god tommelfingerregel som er lett å gjennomføre og enkel å se resultatene av.

Grønn på lavt nivå

Vi spurte om Lindahl kunne hjelpe oss å få litt bedre, grønn samvittighet.

Ikke ved å legge ned oljefelt, avslutte all bilproduksjon eller den slags, men ved å gjøre ting vi får tid til innimellom jobb, skole, trening og alt det andre.

På et lavt, oppnåelig nivå.

- Det handler om de tre B-ene. Bolig, bil og biff. Strøm- og energiforbruk, matvaner og transport, sier Lindahl.

Kjør på med meatfree monday

- Alle trenger ikke å bli veggiser, men det hjelper med en kjøttfri dag i uka.

Meatfree monday, for eksempel.

Det trengs mye vann for å opprettholde landbruk, og ofte produseres mye i områder hvor vann er en knapp ressurs, ifølge Lindahl, som også har et vannrelatert tips å by på:

- Installer sparedusj. Det koster deg en hundrelapp.

- Varmtvann er den nest største forbrukeren av energi i hjemmet, etter oppvarming av huset.

- Noe annet en kan gjøre i heimen med det samme?

- Bytt til LED-pære neste gang lyspæren går. LED bruker langt mindre energi enn halogen.

Trondheim har et av landets dyreste nattbusspriser

Sykkel, selvfølgelig

Buss er fint, det samme er el-bil. Men ikke alle har bussrute som kommer forbi husdøra, og langt i fra alle har råd til en Tesla.

Det vi som oftest har råd til derimot, er en god gammeldags sykkel. Lurt på alle vis, ifølge Framtiden i våre hender.

- Vi slår et slag for sykkelen. I mange byer synes en å tro at en kan bygge vei ut av trafikkproblemene, men det stemmer ikke. Hopp på sykkelen. Ikke bare er det bra for miljøet, det er også bra for helsa.

5 tips for en grønnere hverdag

1. Mye mat går rett i søppelbøtta. Legg derfor ikke ut på handletur uten handleliste. Før du handler mat, bør du planlegge hva du skal kjøpe. Slik unngår du å kjøpe for mye.

2. Bruk klærne en dag ekstra. Sett gjerne av en kurv eller skuff til klær som er brukt litt, men som ikke har blitt skitne. Plukk herfra når du skal skifte. Og når du vasker: fyll vaskemaskinen helt opp, vask på litt lavere temperatur og unngå tøymykner. Den irriterer bare huden, og gir tekstilene kortere levetid.

3. Ta en dusj med noen du er glad i! Den mest miljøvennlige strømmen, det er den du ikke bruker. En dusj med noen du er glad i er både koselig og miljøvennlig. Vinn-vinn!

4. Bytt i stedet for å kjøpe nytt. Arranger byttefest! Grav fram fra skapet det du har blitt lei av og be venner og kjente om å gjøre det samme. Du vil bli overrasket over hvor mye fint folk vil gi bort. Kjekt er det også!

5. Reparer telefonen, ikke kjøp ny! Om Iphonen ramler i gulvet og skjermen sprekker, er det bedre å få den reparert enn å skaffe seg en ny. Det meste av miljøbelastningen fra en mobiltelefon skjer nemlig i produksjonsfasen.

