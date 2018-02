Så mange NTNU-studenter er med i OL: - Jeg tror det kan være rekord

NTNU har hele fem studenter som deltar i de olympiske leker i Sør-Korea, noe skolen er spesielt stolt over i disse OL-tider.

- Har dere hatt så mange studenter med i OL samtidig tidligere år?

- Jeg lurer litt på om det er en «all time high», sier Øyvind Sandbakk.

Kombinere skole og satsing

Sandbakk er daglig leder for NTNU Sentif, altså senter for toppidrettsforskning, og professor ved universitetet.

Han forklarer at NTNU legger til rette for at studenter med spesielle behov skal få en tilrettelagt skolegang. Det gjelder også for at utøvere skal kunne kombinere toppidrett og utdanning i samarbeid med Olympiatoppen.

Ut av 219 toppidrettstudenter som i år studerer på NTNU, er elleve av disse samlet i Team NTNU. Der får de ekstra oppfølging på grunn av sine prestasjoner.

- Unike mennesker

Blant andre er Jørgen Graabak og Jan Schmid med i Team NTNU. Gruppen er NTNUs satsing på toppidrettsstudenter som skal sørge for at at utøvere i verdensklasse får tilrettelagt utdanning i kombinasjon med toppidrett.

Sandbak sier at det er snakk om unike mennesker som klarer å kombinere to karrierer.

- De klarer å ha studieprogresjon, samtidig som de får gode karakterer på høyere utdanning.

Han mener dette er en unik kombinasjon som andre kan ha mye å lære av, blant annet synes han det er interessant fra en forskers ståsted.

Lista over NTNU-studenter i OL:

Johannes Høsflot Klæbo

Klæbo med sine 12 verdenscup-seire og en VM-bronsje er også NTNU-student. Han er født i 1996 og satser innen langrenn med sin spesielle teknikk.

Ved siden av alt dette går han en bachelor i økonomi og administrasjon ved NTNU.





Eirik Brandsdal

Langrennsløperen Eirik Brandsal er også med i OL, og er student ved NTNU. Han er født 1986, og har sju verdenscup-seire bak seg.

På NTNU studerer han til master i teknologi,energi og miljø, og er i gang med sitt fjerde årstrinn på utdanningen.





Jørgen Graabak

Graabak er født 1991, og er stiller i kombinert i Sør-Korea. Han kom inn som reserve i Sochi 2014 og vant to OL-gull. I tillegg har han to VM-sølv.

Ifølge NTNU slet han i årene etter med det mange idrettsutøvere opplever. Han var en «ikke-fungerende utøver». Olympiatoppens lege Torgalsen anslår at 60 % av utøvere opplever en slik periode.

Graabak studerer samfunnsøkonomi ved NTNU og studerer til våren utviklingsøkonomi, etter å studert innføring i samfunnsøkonomi.

Jan Schmid

Kombinertutøveren er den eldste av Team NTNU-deltagerne i OL. Født 1983. Tidlig i karrieren konkurrerte han for Sveits, og har lagt bak seg to OL og to VM for Sveits. I 2006 skiftet han til norsk nasjonalitet.

Han kan skryte av to VM-sølv og tre VM-bronser, og det at han leder verdenscupen sammenlagt denne sesongen.

- Han har ikke deltatt i OL siden 2010 og ble ikke tatt ut til Lahti-VM i fjor, nå er han en sterk medaljekandidat i Pyeongchang, sier forskerne og lærerne bak Team NTNU.

Schmid har nærmere 300 studiepoeng fra NTNU, og har vært innom det meste. Fra kjemi, tysk, idrett, psykologi til pedagogikk. Han har som mål å fullføre mastergrad i pedagogikk. Tar emnestudier i samfunnsvitenskapelige fag.





Andrew Musgrave

Musgrave fra Skottland, født 1990, er også NTNU-student. Langrennsløperen studerer til en master i teknologi på studieprogrammet produktutvikling og produksjo, som forøvrig er et maskin-fag.

Skotten stiller for Storbritannia, og har konkurrert på høyt internasjonalt nivå. Nå har han ambisjoner om å ta medalje i OL.

