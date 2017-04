- Når Obama hadde tid til å trene hver dag - har du det også!

KRSby har besøkt kiropraktor Tor Christian Birkeland. Han har flere tips, og avkrefter samtidig en myte.

– Det finnes ikke en perfekt sittestilling, selv om man hører at «hvis du sitter med rett rygg og haken ned, får du ikke vondt i ryggen», forteller kiropraktor ved Sørlandsparken tverrfaglig helse, Tor Christian Birkeland.

– Jo sterkere du er, jo bedre takler du belastningen

Smerter i rygg og skuldre er ikke uvanlig når man sitter lenge foran pc-en eller bøkene.

– Sitting er tungt for kroppen. Jeg ville fokusert tiden på styrketrening, i stedet for tøying og strekking. For jo sterkere du er, jo bedre takler du belastningen det er å sitte i samme stilling over lengre tid. Og hvis du bytter stilling ofte, hjelper det mye. Hver halvtime burde man også opp og bevege seg, og hente litt vann for eksempel, for å få opp blodsirkulasjonen.

Birkeland forteller at mange sier de ikke rekker å trene under eksamensperioden.

– Jeg tenker sånn at når Barack Obama har tid til å trene hver dag, så har som regel en student i Kristiansand også det. Det handler om å være strukturert og planlegge litt.

Husk frisk luft

– Hvor viktig er det med frisk luft i leseperiodene, spesielt med tanke på konsentrasjonen?

– Er det en periode man burde prioritere frisk luft og aktivitet, så er det under eksamenstiden. Både for å få koble av, men også for bedre konsentrasjonen. 30 minutter hver dag, med moderat intensitet.

– Jeg har vært student selv, så jeg vet selv hvordan det er å føle at du ikke har tid. Men du har tid, og den halvtimen du bruker får du igjen i konsentrasjon.

Har man mye vondt i nakken, kan man prøve noen enkle tiltak for at det skal bli mer behagelig å lese over lengre tid.

– Få bøkene opp i øyehøyde. Unngå at man må sitte med bøyd nakke. Sitter man på pc, kan man prøve å bygge den opp med bøker under.

Birkeland kan berolige med at det er veldig normalt å føle på smerter under slike intense perioder.

– Hvis plagene er så vonde at man ikke klarer å konsentrere seg, kan det være greit med litt behandling der og da. Da kan man kontakte en kiropraktor. Det er klart at eksamensperioden er en er en ekstra belastende periode, så det er ganske normalt å få vondt i rygg og nakke.

– Hjernen krever riktige «byggeklosser»

– Er det en periode man skal prestere, så er det før og under eksamen. Fyller man på med riktig drivstoff da, så har man i hvert fall økt sjansen for å prestere bedre. Hjernen krever riktige «byggeklosser», i stedet for dietter. Kroppen trenger fett, proteiner og langsomme karbohydrater. Men det skal komme fra riktig sted.

Birkeland sine tips til næringsrik eksamensmat er fisk, nøtter og frø. Belgfrukter som erter, bønner og linser er også viktige.

– Skal man ha noe snacks, så kan litt mørk sjokolade over 80 prosent være greit.

– Kan man egentlig drikke for mye kaffe?

– Det er jeg ikke sikker på, så det skal jeg ikke svare ja eller nei på, men det er viktig at det ikke bare blir kaffe. Man kan tenke én kopp kaffe og et glass vann. Og bruk vann som tørstedrikk, fremfor brus og Litago.

SiA Helse merker økning

Det er ikke bare kroppen som får kjenne på eksamensperioden. Mange studenter føler på prestasjonspresset.

– Vi merker ikke noe spesiell økning rundt eksamensperioden, men vi merker en økning hos oss med studenter generelt, forteller Eli Stålesen hos SiA Helse.

SIA Helse har også gått gjennom statistikken rundt timebestillinger, og hvorfor studentene booker time. Timebestillingene handler i stor grad om nedstemthet og angst, men også andre problemstillinger.

– Dette kan jo blant annet komme på grunn av press om å prestere på skolen.

De arrangerer ulike kurs gjennom semestrene, blant annet kurs i stressmestring og kurs i mindfulness. Begge kursene har hatt overraskende mange påmeldte dette semesteret.

– Det er veldig bra at studentene selv ser at de kan melde seg på aktiviteter, som gjør at de kan hjelpe seg selv.

Stålesen nevner, i tillegg til punktene kiropraktor Birkeland har nevnt med frisk luft og kosthold, dette med kombinasjonen av jobb og skole.

– De som har jobb i tillegg til skole, må våge å si til sin arbeidsgiver at man ikke kan jobbe så mye som før på grunn av eksamen. For mange studenter kan det nok være vanskelig å sette denne grensen.

