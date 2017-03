7 joggeløyper i Trondheim du må sjekke ut

20. mars markerte årets første vårdag, og mange begynner snart å finne fram joggeskoene igjen etter vinterdvalen. Enten du er rutinert jogger eller ny entusiast hjelper vi deg med å finne din favorittløype i Trondheim!

Prosjektleder Morten Eliassen i Bedriftsidretten er selverklært turmann og mest glad i toppturer, men har blitt frelst etter at han begynte å trene utendørs.

– Du får klarnet hodet, koblet litt av og vært litt utilgjengelig. Jeg tror vi er tilgjengelig nok som det er i dag, sier han.

Løyper for alle nivåer

Eliassen sier nye joggeløyper er en fin måte å bli kjent med byen på, og at man ikke trenger å være maratontrent for å finne noe man liker.

– Alle disse løypene er løyper som passer for alle, de er overkommelige uansett hvilket treningsnivå man er på. Det er tempoet som egentlig setter nivået, er du godt trent kan du ha et høyere tempo, sier han.

Her er hans beste tips til joggeruter:

1. Ladestien

– Ladestien er en veldig populær løype. For det første er det en fin trasé, den går langs fjorden stort sett hele veien. Dessuten er det både motbakke, nedoverbakke og flatt, og da kan man ha ulike treningsøkter som intervall, langkjøring og motbakke. Ulempen er selvfølgelig at det er mye folk der, sier han.

2. Nidelven rundt

– Her kan man starte hvor som helst, man la oss si du parkerer ved Spektrum og starter der. Da følger du bare Nidelva rundt via Bakklandet, over Gamle bybro, tar til venstre ned mot Marinen og løper bort til Ilen kirke og ned igjen. Det er en veldig fin og tilgjengelig løype. Den er rimelig flat, og du får sett veldig mye av det Trondheim har å by på.

3. Nidelvstien

– Denne løypa går fra Nedre Leirfoss, hvor du følger Nidelva ned til Tempebanen,, hvor den går rundt banen og du kan løpe tilbake igjen. Det er en kjempefin løype på ca. 8 kilometer - forholdsvis flat, men du har noen få stigninger. Det er også en veldig populær løype.

4. Lianvatnet rundt

– Dette er en utrolig flott løype. Du tar trikken opp til Lian, og starter rett nedenfor trikkestoppen. Her kan man løpe både én, to og tre runder, det er en forholdsvis kort løype. Det er en veldig fin løype for intervalltrening!

5. Nilsbyen skiarena

– Skiskytterstadion har en veldig fin løype som går rundt på omtrent fire kilometer. Den følger skiløypa og er en veldig fin terrengløype. Den er veldig kupert, og du får hele pakken med både oppover, nedover og flatt terreng. Her kan du også bestemme lengden selv og bygge på ved å velge ulike varianter eller ta korteste vei. Den er dessuten kjempefint ordnet på sommerstid, med godt utbygd sti.

6. Skogly ved Ringvoll

– Dette er en løype som i utgangspunktet ikke er så tilgjengelig, men ute ved skistadion er det en flott løype som jeg er veldig glad i. Den er litt lik Nilsbyen, men med brattere bakker. Jeg synes det er en forholdsvis tung løype, og det er kanskje ikke den man velger hvis man bare skal opp av sofaen. Men hvis du har trent litt og jobber mot et mål er Skogly en veldig, veldig bra løype.

7. Strandlia rundt

– Så har du ei løype som jeg egentlig hater mest av alle løyper i verden, men som jeg ser at er bra. Du starter ved Byåsen butikksenter, fortsetter ikke så langt unna golfbanen og passerer Tusseløypa. Den er ganske lang, rundt 10 kilometer, og fin hvis du vil kjøre litt langkjøringstrening i motbakker. Det er først flatt i tre kilometer, så går det opp i tre kilometer og så er det flatt og nedover i tre kilometer. Når jeg har løpt den har jeg ofte startet litt for hardt, så når man kommer til motbakkene kommer syra med én gang. Men jeg har bestemt meg for at jeg må overvinne frykten for denne løypa, for den er utrolig flott. Den er noe å bryne seg på.