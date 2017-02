Driver du med en av disse idrettene er du garantert en tøffing

1. Legg-sparking

Blir håndball og sykling litt kjedelig? Da er kanskje legg-sparking noe for deg.

Britene er kjent for sine heller rare sportsgrener, men det er ikke mye som slår en kamp med legg-sparking. Utøverne fyller buksebeina med strå, før de låser hender med konkurrenten og begynner å denge løs på hverandres legger.

Det hele blir etter hvert en utholdenhetskonkurranse, hvor de to utøverne med høyest smerteterskel møtes i finalen.

Legg-sparking har sine røtter fra 16-hundretallet i England. Det skal da ha startet som en fritidsaktivitet for engelske landsbygdarbeidere. Etter den engelske borgerkrigen ble sporten forbudt, før den igjen oppsto på 18-hundretallet og fortsatt pågår den dag i dag.

Sjekk ut litt actionfylt legg-sparking under.

2. Calcio Storico

Denne italienske sporten er en tidlig variant av fotball og har sine røtter i det gamle Romerriket.

Her stiller hvert lag med 27 spillere, og poeng blir tildelt laget som får ballen inn i motstanderens mål. Akkurat som fotball!

Det er derimot en vesentlig forskjell. Her finnes ikke rødt eller gult kort for stygge taklinger, da stygge taklinger er litt av poenget i spillet.

Ballvinning og pasningsspill er byttet ut med kvelning, nedskallinger, slag og spark.

I gamledager var denne sporten forbeholdt de rike i samfunnet. Nå blir det avholdt kamper en gang i året, og sporten tiltrekker seg i dag de tøffeste italienerne du noen gang vil se.

Ta en titt selv!

3. Hurling

Denne rare sporten stammer selvfølgelig fra Irland, hvor utøverne enten er for tøffe for sitt eget beste, eller for dumme til å bry seg.

Selve spillet kan minne om en blanding av golf, fotball, rugby, lacrosse, hockey og bryting. Sporten er kjent som «den raskeste sporten på gress», og det er ikke uten grunn.

De fleste skadene oppstår nemlig når spillere blir truffet av motstanderens skudd. Ballen som blir brukt flyr over gresset i over 150 kilometer i timen, og det skal ikke det store treffet til før skader er et faktum.

Utrolig nok er det bare nylig at beskyttelse har blitt påbudt mens man spiller hurling!

4. MMA

Mixed Martial Arts, eller forkortet MMA, er en kampsport hvor alle kampsporter blandes sammen. Slag, spark, kvelninger og benbrudd er hverdagskost for MMA-utøvere.

Idretten har lenge vært kontroversiell, og er fortsatt ulovlig på profesjonelt nivå i Norge. De siste 5 årene har derimot interessen for MMA skutt i været, og er nå den raskest voksende sporten i verden.

Mye av den økende populariteten er takket være UFC, eller The Ultimate Fighting Championship, som har tatt MMA ut av mørke smug og inn i TV-skjermen til Ola og Kari.

5. Buzkashi

Dette er uten tvil en av de mest utrolige idrettene du har sett!

Spillet kan best beskrives som en blanding av polo og amerikansk fotball, men ballen er byttet ut med døde dyr og utøverne sitter på hester.

Vanligst er det å bruke en hodeløs kalv som ball, og det gjelder for utøverne å få det døde dyret over motstanderens målstrek. Før kampstart blir den hodeløse kalven hulet ut, fylt med sand og dunket i vann for å herdes.

Den hodeløse sporten er populær over store deler av sentral-Asia, og er spesielt populær i Afghanistan. En kamp med buzkashi kan strekke seg over flere dager og det blir fort en intens kamp om den døde kalven.

Skader er ikke uvanlig, da det å falle fra en hesterygg i seg selv er farlig. Farligere blir det når du risikerer bli trampet i hjel av lagkamerater og motstandere i full galopp.

