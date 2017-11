Rekordtidlig julelystenning i Midtbyen

Førstkommende lørdag tennes julegatene i Midtbyen, og med det senker julestemninga seg for alvor over Trondheim. Men er ikke det litt tidlig?

Daglig leder i Midtbyen Management, Kirsten Schultz, forklarer at julegatebelysningen normalt tennes første lørdag i advent. Det ville ha vært den 2. desember i år.

- Det føltes rett og slett veldig seint med tanke på julestemninga i Midtbyen. Julesesongen har allerede startet på teateret, med julebord og i butikkene.

Julegatetenningen begynner klokken 16.00 på Cicignons plass lørdag.

Iherdig nattjobbing

Med hjelp fra anleggsleder Marius Røsegg Alexander og Mikael Svensson på lagerverkstedet, er det Silje Mari Berdal Kvam og Ellen Bolstad som iherdig har brukt nettene på å gjøre klart for full julestemning i Midtbyens gater.

- Den 16. oktober begynte vi med mørketidsbelysninga, og ble ferdig med den etter rundt to uker. Da begynte vi med julebelysningen i begynnelsen av november, forklarer Silje Mari Berdal Kvam.

Berdal Kvam henger opp lysene for tredje året på rad, og for Ellen på det andre året.

- Bortsett fra helgene jobber vi hver eneste natt, og starter gjerne åtte om kvelden og holder på til seks om morgenen. Vi snur døgnet helt i denne perioden.

Berdal Kvam forklarer at det ser ut til at alle lysene kommer på plass før tenning lørdag.

- Hvordan blir det når lysene omsider tennes?

- Nei, vi får håpe at alt virker da! ler Berdal Kvam, og legger til at det blir fint når alle lysene endelig blir tent.

- Viktigste tiden i året

Prosjektleder Erez Glazer i Din Gårdsplass, firmaet som har ansvaret for jul- og mørketidsbelysning i Midtbyen, forklarer at så godt som all monteringsarbeid av lys foregår på nattestid - fra åtte-ni om kvelden til klokka seks om morgenen.

Grepet med tidligere tenning er også for å styrke julehandelen i Midtbyen, forklarer Schultz.

- Vi går inn i den viktigste tiden i året for butikkene i Midtbyen. Da skal det være koselig og stemningsfullt å handle. Julegatene sammen med den fine mørketidsbelysningen lager en fantastisk atmosfære for de handlende, de som skal på julebord og de som besøker kulturarrangementer.

