Ny app skal la deg bestille kokker hjem til ditt eget kjøkken

- vi ønsker å skape unike matopplevelser i lokale omgivelser. Vi vil samle mange kokker på et sted, både hobby- og stjernekokker, slik at kunder enten kan bestille en spesiell matopplevelse hjemme hos seg selv, eller hjemme hos kokken, forklarer Tommy Nordli (24) fra Trondheim.

Sammen med Mats Hartvig Abrahamsen og Sturla Rødstøl jobber Nordli nå med utviklingen av appen «Spis». Det hele startet som en bacheloroppgave i begynnelsen av 2017, men nå har de tre bestemt seg for å gjøre konseptet til en realitet.

Restaurantmat hjemme hos Ola Nordmann

Grunnideen er i utgangspunktet enkel. Appen vil tilby en felles plattform for kokker over hele Norge, som kan tilby sin kokkekunst til matglade nordmenn. Kokkene vil selv bestemme prisen med tanke på ønsket overskudd og utgifter knyttet til råvarer, noe som vil gi ulike prissjikter.

- Det vil gjøre det mulig for Ola Nordmann å bestille en kul matopplevelse, uten å måtte gå gjennom en dyr tjeneste der firmaet kokkene er ansatt i trenger en større bit av kaka, forklarer Nordli.

I tillegg til å kunne komme på besøk hjemme hos kokken, eller bestille en rett hjem til sitt eget kjøkken, er planen også på sikt å kunne bestille lokaler.

- Du kan bestille et lokale i appen, la oss si at en kar med et fyrhus med et kjøkken ønsker å leie ut gjennom oss. Deretter finner du en kokke som kan tenke seg å komme dit for å lage mat for selskapet. På den måten kan du få følelsen av å ha bygd opp en helt egen restaurant.

Nordli forklarer at det vil bli stilt krav til de som ønsker å tilby kokketjenestene sine på appen, og at videre filtrering vil være brukergenerert ved hjelp av anmeldelser. Som kokkenes Uber eller Airbnb, om du vil.

Stig Roar (26): – Jeg digger å være husmor Stig Roar Olsen ble fascinert av gamle ting som fireåring. I sommer skal han bo på museum i tre måneder. Det tror han blir spennende.

Inviterer kokker til testing

Nordli har selv bodd i Oslo de siste fem årene, og jobber forøvrig i tillegg hos No Isolation, som blant annet lager den mye omtalte AV1-roboten der langtidssyke barn kan få følge med i skoletimene hjemmefra.

Appen «Spis» jobber Nordli med på fritiden. Med en bachelor i programmering er det Nordli selv som står for programmeringen, og allerede om en måned eller to planlegger gründerne å kjøre sin første betatest - i Oslo.

- Vi må ha testen i Oslo for å kunne ha en tett oppfølging, men til lansering vil det ikke være noen geografiske begrensninger. Om noen trondheimskokker har lyst til komme til oss for å være med å teste, er de hjertelig velkommen, ler Nordli.

Selve lanseringen av appen regner han vil komme til høsten. Innen den tid håper han at «Spis» har fått samlet en rekke frilanskokker, både på hobbynivå og av stjernekvalitet, på plattformen.

- Vi har snakket med mange kokker om hva de synes om konseptet, og så langt har vi ikke fått en eneste negativ tilbakemelding. Kokkene er kjempegira! Mange blir kokker fordi de elsker å lage mat, men så kan det hende at de ender opp på et kjøkken der de ikke trives med lange vakter.

- Vi har snakket med flere kokker som har sluttet og tatt andre jobber på grunn av den livsstilen. Klarer vi å komme opp med en løsning som er gull for disse kokkene, vil de igjen spre ordet videre, og vi kan skape vekst av det.