Forsikringsselskap: - Lommetyven elsker også 17. mai

- Vær ekstra oppmerksom på eiendelene dine på steder med mye folk, råder forsikringsbransjen.

- 17. mai er hektisk for mange, og ofte er oppmerksomheten din rettet mot barnetog eller underholdning og folkemengden står tett. Dessuten er lommetyver er eksperter på å distrahere, sier Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende Forsikring i ei pressemelding.

Et eldorado for tyver

Hun kaller 17. maifeiringen et eldorado for lommetyver. Hun peker på mobiltelefoner, kostbare solbriller og dyre merkevesker som lett omsettelig.

- Og lommebøkene er fremdeles fulle av kontanter til is og brus og bonger, selv om stadig flere bruker mobilen når de betaler, sier Slettemoen.

Hun forklarer videre at hver femte erstatningskrav som meldes på reiseforsikringen er tyvier, der 17. mai er en dato som går igjen. Ifølge Finans Norge ble det i fjor utbetalt nærmere 320 millioner kroner i erstatning på tapt og stjålet reisegods. Sistnevnte utgjorde nesten halvparten.

Blir du derimot utsatt for et tyveri må du naturligvis kontakte politiet, men Slettemoen sier i pressemeldingen at du må ha en kopi av anmeldelsen om du vil ha penger igjen fra forsikringen.

Kjente triks

Gjensidige advarte i jula mot lommetyver, og kom dermed med en oversikt over seks klassiske triks lommetyver bruker for å avlede oppmerksomheten din, laget av reiselivsekspert Lene Hasler i Gjensidige.

1. Smykketrikset

Personene som driver med dette er ekstremt nærgående. De kan opptre som veldig takknemlige for et eller annet, og tar deg gjerne i hånden og opp etter armen for å takke. Så fester de gjerne et armbånd eller halskjede (ekte juggel) på deg som «takk», samtidig som de fjerner ditt eget kostbare smykke.

2. Iskremtrikset

Det er mange varianter av denne, men hovedtrekkene er de samme. Du får noe sølt på deg, og personen som sølte er veldig behjelpelig med å vaske det bort, for samtidig å fjerne lommeboken din eller andre verdisaker.

3. Arktrikset

Du sitter på en kafé og har mobiltelefonen liggende på bordet. Inn på kafeen kommer det en person med et tiggeark. Dette arket legger de framfor deg (og over mobilen din), og snapper til seg telefonen når de forlater bordet.

4. Pengetrikset

En person mister penger på bakken. Hvis du er snill og hjelper til med å plukke opp, stjeler de fra deg mens oppmerksomheten din er rettet mot pengene.

5. Køtrikset

Mens du står i kø, for eksempel for å komme inn på bussen, kommer det en person (lommetyv) som trenger seg forbi. Personen stiller seg forrest i køen, hindrer andre i å komme inn og sjåføren i å se ut. Mens misnøyen brer seg blant de som står og venter, og fokuset er på personen som blokkerer veien, blir de i køen rundstjålet av «kollegaene» til personen foran.

6. Dultetrikset

Kort tid etter at du har brukt bankkortet ditt, for eksempel i en butikk eller i en minibank, dulter en person borti deg. De unnskylder seg og går videre – med verdisakene dine.

Unngå tyveri

Hasler kommer med råd for å unngå tyveriene. Ha vesken, sekken eller lommene lukket og ikke legg verdisaker i ytterlommer. Vær oppmerksom, for eksempel på folk som står unormalt nær.

- Påkall gjerne andre personer rundt deg for hjelp - lommetyver liker ikke oppmerksomhet.

Hvis uhellet først skulle være ute, kan det ha vært en fordel å ikke ha alt i lommeboka. For eksempel bankkort i en lomme, med kontanter i den andre.