Menn dominerer musikkverdenens hitlister

Det viser ny statistikk fra Spotify, som slippes i forbindelse med sesongpremiere på strømmetjenestens svenske podkast «Equalizer».

Ni av ti opphavsmenn er akkurat det – nemlig menn: Bak de 50 mest spilte låtene i 2017 fantes det totalt 308 opphavspersoner, hvorav 277 var menn og 31 var kvinner.

Enda dårligere så fordelingen ut når det kom til den viktige produsentrollen:

Der besto topp 50-listen internasjonalt av låter med kun mannlige produsenter.

– Lave tall

– Dette er lave tall, og noe vi både er oppmerksomme på og ønsker å gjøre noe med, sier IFPI-direktør Marte Thorsby i en kommentar.

– Det er flere og flere dyktige kvinnelige produsenter også i Norge, men det er en vei å gå for å få flere kvinnelige produsenter som opererer i det kommersielle feltet, som har fokus på å lage hits når de går i studio, og som derfor også ofte gjenspeiles på hitlistene. I Sverige har de gjennom en periode jobbet aktivt for å slippe til kvinnelige produsenter, noe den norske industrien også jobber med, forklarer hun overfor NTB.

– Hele næringskjeden må være bevisst og være med å løfte, alt fra låtskrivere til artister og plateselskaper, inkludert ta tilsynelatende små, men veldige viktige grep, som blant annet å være bevisst på å kreditere kvinnelige co-produsenter på utgivelser, sier Thorsby.

Stå mer på

– Vi som bransje må prioritere likestilling enda høyere, sier Jenny Hermanson, nordisk direktør for Spotify.

– Det finnes utrolig mange fremgangsrike kvinner bak musikken, og bransjen må bli betydelig bedre på å gi dem oppmerksomhet og til å ta vare på talentene. På den måten kan vi inspirere enda flere kvinner på å bli en del av den, sier Hermanson i en presseuttalelse.

Spotifys likestillingssatsing omfatter foruten podkasten « Equalizer », der programlederne Linnea Henriksson og Evyn Redar skal intervjue Sabina Ddumba, Peg Parnevik, Cherrie, Molly Sandén og Silvana Imam i til sammen åtte episoder, også nettverkstreff for låtskriver- og produsenttalenter.

Tallenes tale

Det finnes seks norske navn på listen over de 308 opphavspersonene som har skrevet de 50 mest spilte låtene i verden i 2017, ifølge Spotify:

Kyrre Gørvell-Dahll/Kygo, Anders Frøen/Mood Melodies, Tor Erik Hermansen og Mikkel Storleer Eriksen/Stargate, Ina Wroldsen og Caroline Ailin.

Sistnevnte stakk i mars av med Musikkforleggerprisen 2018 for årets verk i klassen populærmusikk for låten «New Rules» – som hun sammen med Ian Eric Kirkpatrick og Emily Warren Schwartz skrev for Dua Lipa.

– Det er utrolig artig å vinne. Det er en bra avslutning på et vilt år – eller en god begynnelse på et nytt, sa Caroline Ailin om prisen, som fulgte etter at hun tildelt prisen for «Årets Gjennombrudd» i 2016.

Også på artistsiden

Strømmetjenestens tall for opphavspersoner og produsenter gjenspeiler også den internasjonale platebransjens 2017-lister på artistsiden:

Den nylig offentliggjorte årsrapporten til organisasjonen IFPI, som representerer platebransjen globalt, ble prydet av bilder av artistene eller gruppene som utgjorde topp ti-artistene globalt – utregnet etter albumsalg både i form av strømming, nedlasting og fysisk salg.

Der holdt Taylor Swift fortet som eneste kvinne – for øvrig på 3. plass.

I 2016 var Adele, Beyoncé og Rihanna med på ti på topplisten globalt, på henholdsvis 4., 7. og 8. plass. I 2015 toppet Adele med Taylor Swift på 3. plass, mens listen i 2014 hadde Swift øverst, med Katy Perry på 9. og Beyoncé på 10. plass. I 2013, første året IFPI kåret Top 10 Global Recording Artists of the Year, var tre kvinner med: Katy Perry på 5., Pink på 6. og Rihanna på 8. plass.