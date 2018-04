Ny app lar deg oppleve verdens kulturer - rett her i Trondheim

- Vi har bestilt 250 kilo med fargepulver fra Nederland, ler Emma Jøsok (25).

Hun forteller om Holi-festivalen hun og gjengen bak den nye appen Hometrotter skal arrangere på Ladehammeren 12. mai. Holi er en hindufestival som feires i store deler av Nord-India - du har sikkert sett bilder fra den ekstremt fargerike feiringa.

Med fargepulver, indisk musikk og Bollywood-dans skal app-gründerne feire sin lansering.

- Hvorfor Holi?

- Jeg har alltid hatt lyst til å oppleve det, rett og slett! Alt skal være gratis, men mat må man ta med selv. I tillegg blir det DJs fra Samfundet som skal stå for musikken.

Skal få kulturer til å møtes

Nå på torsdag er den offisielle lanseringen av appen, som finner sted på Gløshaugen.

- Vi håper og ønsker at folk skal bruke appen til å møte nye mennesker, og å våge seg ut i det ukjente. Profilene er bygd opp rundt nasjonaliteter, forklarer Emma mens hun viser frem en testversjon av appen.

Hometrotter skal nemlig la brukerne sine opprette profiler med sin egen nasjonalitet, der hver enkelt kan opprette og delta på ulike arrangementer som byr på noe kulturelt fra sitt eget hjemland.

For noen år tilbake opplevde Emma Josøk innvandringsdebatten her til lands som frustrerende og alt for negativ.

- Det stemte ikke med min opplevelse av det flerkulturelle Norge. En negativ diskusjon skapte en negativ situasjon, en ond sirkel der ingen på tvers av kulturene virkelig møtes. Jeg ville snu den sirkelen til noe hyggelig og positivt, der vi kan dra nytte av ulike kulturers ressurser, forklarer hun.

Med broren Johan, som er grafisk designer, kom Emma opp med konseptet som flere år senere nå har resultert i appen. Med på laget ble også søsteren Fride, som studerer sosialantropologi. Selv jobber Emma egentlig med filmproduksjon.

- Vi vil starte her i Trondheim

I løpet av en tre-årsperiode har gjengen bak appen fått 355 000 kroner i støtte, fra blant annet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi), Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), og NTNU. Det meste av støtten har gått til et kodebyrå i Polen.

- NTNU er også en av våre samarbeidspartnere, som forteller om utfordringer med at utvekslingsstudenter finner seg til rette her i byen, forklarer Emma.

I tillegg har de kontakt med språk-kafeer og frivillighetssentraler, som kan være interessert i å bruke appen. Foreløpig er det ingen geografiske begrensninger hos Hometrotter, og arrangement kan i teorien opprettes over alt.

- Vi vil starte her i Trondheim, for å vise at det fungerer. Tanken er å utvide til hele Norge og internasjonalt etter hvert, sier Emma.

- Vi er spente på hvordan appen blir tatt i bruk i praksis. Hovedpoenget er å vise fram noe fra sin egen kultur til andre. Utfordringen er å få det til å spre seg, og at det vil drifte seg selv i lengden. Planen er å utvikle en premiumfunksjon for avanserte brukere, men det å bruke Hometrotter skal alltid kunne være gratis.

