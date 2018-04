Stått i Idol-kø siden klokka 06: - Du må eie det du gjør og vise at du har attiude!

Nå er Idol tilbake og i dag var det den første runden med auditions i Trondheim. Siden klokken seks tidlig denne morgenen har det stått håpefulle jenter og gutter i kø utenfor Scandic Lerkendal. Til tross for regnvær var det godt humør i køen blant de 250 påmeldte.

Endelig modig nok

Helt fra Bodø kom 17-år gamle Sarah Sveen for å være med på årets Idol, som også er den tiende gangen sangkonkurransen holdes i Norge. Sveen har lenge tenkt på å være med på Idol, men det er først i år at hun har hatt motet til å melde seg på. Sammen med henne har hun med seg en venninne som støtte.

- Det har vært en drøm å være med på Idol siden barneskolen. Nå har jeg fått mye bedre selvtillitt, så derfor bestemte jeg meg for at nå er jeg klar for å være med, forteller Sveen.

Sveen har stått i køen siden halv åtte i morges og var en av de første i køen.

- Er du nervøs?

- Jeg er ikke så nervøs enda, men jeg tror kanskje det slår meg i det jeg kommer inn. Det har ikke gått helt opp for meg at jeg skal på Idol-audition ennå, sier Sveen.

Det er mye som skjer både i køen, og utenfor køen. Langs alle de påmeldte deltagerene er det flere kameraer som filmer, og tv-produsenter som gjør opptak. Det hele skaper en ekstra spenning.

Sveen tror at det skal mer til for å vinne Idol, enn bare å kunne synge. For henne er det viktig å ha hele pakken og at folk blir glad i henne som person i tillegg til at hun er flink å synge. I dag skal hun synge Feeling Good av Nina Simone.

- Det hadde vært skikklig gøy å vinne, sier Sveen håpefullt.

- Du må eie det!

Selv om det er grytidlig å møte opp for å stå i kø klokken halv åtte, har jentene litt bort i køen stått her siden klokken seks! Til tross for å ha stått i kø i flere timer er Sarah Ouaida Ramfjord full av energi.

Hun har meldt seg på Idol for å utfordre seg selv, og for å vite at hun i det minste har prøvd seg på den store sangkonkurransen. Ramfjord er 17 år gammel, og føler at hun nå er klar for å takle presset av å være med på Idol.

- Jeg føler det passet bra å være med akkurat nå, og jeg tror ikke jeg ville taklet det like bra hvis jeg ikke kom videre, da jeg var yngre, forteller hun.

Ramfjord har ennå ikke bestemt seg for hvilken sang hun skal synge, og det står mellom to sanger. Enten blir det Bang Bang av Jessy J, eller I dream The Dream fra musikalen Les Miserables.

- Sangvalget tar jeg når jeg kommer inn til dommerne og kan føle litt på viben og humøret deres, sier Ramfjord.

- Hva skal til for å vinne Idol?

- Du må ha attitude, og være selvsikker. Du må vise at du eier det du gjør, uten å være for cocky. Jeg tror jeg kan vinne hvis jeg kommer videre i dag, men det er utrolig mange flinke sangere i køen, så det er stor konkurranse, forteller Ramsfjord.

Her gir jentene en liten smakebit på hva dommerne har i vente

Skal følge drømmen

Det er ikke bare Sarah Sveen som har reist langt. Doreas Alejandra Rojas Malos (21) kommer helt fra Cuba og skal nå oppfylle drømmen om å være med på Idol.

- Jeg bestemte meg for å være med på Idol i år fordi norsken min endelig er bra nok, og jeg er klar for å følge drømmen min, sier hun.

Inne står mamma og heier på Malos og for henne er dette enten «go big or go home».

Dørene skal åpne klokken ni, men underveis får vi vite at det har kommet en liten hump i veien, og de spente talentene må vente en time ekstra. Ettersom kameranene går opp og ned køen, plukkes det smått ut noen som skal være med på tv, og de andre følger ivrig med på om kameraet kommer deres vei neste gang.

15 år - og endelig gammel nok

Sammen med Malos er venninnen, Oda Aasen Kjerstad, som også skal prøve seg på sangdrømmen. De har begge stått i køen siden klokken sju i dag tidlig.

- Idol er noe jeg har fulgt med på siden jeg var liten og har alltid hatt lyst til å prøve meg, og nå er jeg endelig gammel nok, sier Kjerstad som ikke er mer enn 15 år gammel.

Malos og Kjerstad tror det er viktig å kunne skille seg ut og være litt annerledes for å vinne Idol, i tillegg til å synge bra.

Jentene i køen har blitt godt kjent i løpet av timene de har stått her, og synger og har det gøy i køen. Dette er bare første runde med auditions. Senere i ettermiddag er det åpent for enda en ny runde.

