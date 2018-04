Stenger dørene for å finne på noe nytt

- All good things comes to an end... og akkurat nå gjelder det Kjøkkenveien Delikatesse på Solsiden.

Slik lyder altså Facebook-meldingen til butikken onsdag. Dørene stenges neste lørdag, altså 28. april.

- Dørene stenges etter drøyt fem års drift med mye god ost, kjøtt, kaviar, spekemat, skriver Nina Karlsen som eier blant annet Søstrene Karlsen og delikatessen sammen med to andre.

LES OGSÅ: Her er Kremmerhusets nye konsept på Byhaven

Vil finne på noe nytt

Bakgrunnen for at de nå velger å stenge butikken er at flere og flere butikker har begynt å tilby det samme.

- Alt har sin tid, og når vi åpnet var det mye vi hadde i Kjøkkenveien som man ikke fikk andre steder. Nå er det flere som tilbyr veldig mye av det vi har og da er det greit å finne på noe nytt, lyder meldinga.

Men hva de skal finne på, det vet de ikke ennå. Bortsett fra at det blir noe nytt de har lyst til å gjøre.

- Vi er uansett glade og stolte av at vi har levert gode produkter i et lite «hull i veggen» i drøyt fem år, og gleder oss til å bruke lokalene til noe annet.

LES OGSÅ: Frisør i Midtbyen legger ned etter ti år

Skulle aldri vare

Til Trd.by forteller Karlsen at Kjøkkenveien Delikatesse aldri skulle være noe langtidsprosjekt.

- Det er ingen utvidelsesmulighet i lokalet. Og siden markedet har blomstret med den typen produkter som vi så smått startet med for fem år siden, fattet vi sammen en beslutning om at det var på tide å finne på noe nytt. Vi har gjort dette lenge nok, og nå vil vi prøve noe nytt.

Men de har ennå ikke landet helt på hva de skal bruke det lille lokalet til framover.

- Dere har vel noen ideer?

- Ja, vi har alt for mange ideer, ler Karlsen og legger til at noen av ideene er mer hårete enn andre.

- Noen synes jo vi var gale da vi bestemte oss for å åpne Kjøkkenveien, siden det var vanskelig å tjene penger på en spesialmat-forretning i byen den gang. Så vi er veldig fornøyde med at den har ruslet og gått så bra.

Hva som ender opp ved siden av Søstrene Karlsen finner vi ut av til høsten, forklarer Karlsen.

LES OGSÅ: Ny teknologi til Trondheim Kino: - Du kommer til å kjenne det når dinosaurene tramper