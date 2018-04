Slik kan du sjekke om nettsiden er falsk

Det kan skje den beste, og flere biter på og bestiller varer fra falske nettsiden. Forbrukertilsynet forteller om hvordan du finner ut som nettsiden er trygg, og en liste over falske nettsider.

Gode muligheter for å få penger tilbake

Frode Elton Haug er juridisk direktør i Forbrukertilsynet, og forteller at det er håp for de der uhellet er ute og blir svindlet på nett.

- I 2017 var det nesten tusen ulike mennesker som tipset om falske nettsider, så det er tydelig at dette er et utbredt problem. Hvis man er uheldig og blir svindlet er det uansett gode muligheter for å få pengene sine tilbake, sier Haug.

Utenlandske aktører

Han forteller også at det er vanskelig å gi noen form for straff til falske nettsider. Men Forbrukertilsynet kan gripe inn, og har muligheten til å gi dem konsekvenser, men det blir ingen politisak.

- Det er utelukkende utenlandske aktører som driver falske nettsider, og da spesielt i Kina og utenfor EU og Europa. Hvis du går i fella er det viktig å melde fra til din bank om det, sier Haug.

Forbrukertilsynet har formulert fire punkter du burde gå gjennom før du bestiller noe fra en nettside du ikke er kjent med. I tillegg burde du sjekke Forbrukertilsynets liste over falske nettsider.

1. Sjekk om nettbutikken er seriøs

Nettsider er pålagt av angrerettloven å opplyse om adresse, e-post og organisasjonsnummer. Hvis du ikke finner noe av dette, og bare kan kontakte nettsiden gjennom et kontaktskjema, burde det ringe noen bjeller.

I tillegg kan du holde utkikk etter sterkt rabatterte priser i forhold til andre nettsider. Hvis nettsiden heter for eksempel kjempebilligeraybans.no, er det stor sjanse for at nettsiden er falsk.

2. Sjekk andres erfaring

Det er alltid lurt å gjøre et søk på nettsiden og sjekke med andre som har handlet der, i for eksempel forum eller blogger.

3. Tenk deg om før du betaler på forskudd

Forbrukertilsynet anbefaler å unngå forskuddsbetalinger på nettsider du ikke er kjent med. I alle tilfeller burde du betale med kredittkort der pengene ikke trekkes direkte fra kontoen din.

4. Er uhellet ute - ta kontakt med banken

Hvis mottar en falsk vare eller varen ikke blir levert, kan du ha rett til refusjon fra banken. I tillegg er det viktig å klage til selger. Hvis du får avslag fra banken kan du ta kontakt med Finansklagenemnda eller Forbruker Europa for videre hjelp.

Her finner du Forbrukertilsynets registrerte falske nettsider, og flere tips.