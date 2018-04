Mat-app fra Trondheim legger ned

Brukere av appen fikk tirsdag en e-post om at appen fra Trondheim legger ned driften.

- Hovedsakelig er årsaken at vi sleit med å finne en forretningsmodell som var bærekraftig. Kundene trengte lave priser, samtidig som at kokkene skulle sitte igjen med et overskudd. I tillegg måtte vi tjene noen kroner selv for å kunne opprettholde driften, forklarer en av medgründerne bak Grabster, Magnus Tovsen Solheim.

Etter litt i overkant av to års drift ser NTNU-gründerne seg derfor nødt til å avvikle det som ble kalt «matens utgave av Uber» ved lansering.

Mat fra hjemmekokker

Grabster er en app der du kan kjøpe og selge hjemmelaget mat. Gjennom et kart eller lister kunne brukerne finne hobbykokker og se hvilken mat som var tilgjengelig i sitt nærområde. Søndag 8. april stenges appen.

Solheim anslår at opptil 100 hobbykokker i Trondheim har solgt matretter gjennom Grabster, og at over 5 000 har lastet ned appen. Konseptet nådde aldri ut over Trondheims grenser.

- Målet var å utvide så fort vi fikk det skalerbart og bærekraftig, med nok mat til salgs og nok kunder til å kjøpe. Vi ville få det til i Trondheim først.

For eksisterende kunder og kokker velger de å videreføre appens Facebookgruppe, «Grabster - Trondheim», slik at trondhjemmerne kan fortsette med å oppdage og oppleve hjemmelaget mat i byen. I skrivende stund har denne gruppen over 3 000 medlemmer.

Smerteterskel

Grabster har blant annet blitt kåret til beste app av den NTNU-baserte appakseleratoren Applab, skaperne ble hedret med tittelen «Årets Studentprosjekt», og ble også tildelt en million kroner av Norges forskningsråd. I januar startet likevel prosessen med å avslutte eventyret.

- Tjenester som kolonial.no og ferdigmatsløsningene til blant annet Meny presser ned hva folk forventer å måtte betale for en middag i hverdagen, noe som gjorde det enda vanskeligere å få forretningsmodellen til å gå opp. Det er en smerteterskel for hva folk er villig til å betale for en hverdagsmiddag laget av naboen, sier Solheim.

- Hvordan vil du oppsummere tiden Grabster har eksistert?

- På noen måter har det vært godt over forventningene våre, der det ble mye blest rundt konseptet da det startet opp. Det var nok riktig timing med tanke på bølgen av delingsøkonomi som kom til Norge, som at for eksempel Uber kom rundt samme tid. Det har vært veldig lærerikt å starte en egen bedrift, og det å utvikle en app er mye mer arbeid enn man antar.

