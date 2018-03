Fredrik (29) sin masteroppgave ga ham prisen for beste film under Amandusfestivalen

På nettsiden til Amandus - Lillehammer International Student Film Festival, skriver de at de er den viktigste, største konkurransen for unge filmskapere og filmstudenter i den nordiske regionen.

Det var under denne festivalen at Fredrik Dahle Vedholm vant prisen for beste film for dokumentaren sin Mere Min.

Han forteller at pulsen steg kraftig da han trodde at de kunne snakke om hans film - de leste nemlig opp begrunnelsen først.

Han hadde egentlig meldt seg på Beste Dokumentar, og synes det var rart da den ikke kom opp.

– Jeg hadde ikke forventa det. Jeg hadde liten tro. Da jeg var på prisutdelingen, sa de aldri beste dokumentar, så da jeg vant beste film, ble jeg sjokkert, forteller filmskaperen.

– Skulle handle om personen, ikke sykdommen

Dahle Vedholm ble ferdig med masteren sin i dokumentarfilm ved Universitetet i Stavanger i fjor. Filmen han vant Amandusprisen med, var faktisk masteroppgaven hans.

Filmen handler om Jarmund Veland som ble diagnostisert med muskelsykdommen ALS for syv år siden. Dahle Vedholm følger familien på det siste.

ALS (amyotrofisk lateralsklerose) er en sykdom som gradvis ødelegger nerver i ryggmarg og hjerne.

– Det var viktig for meg at filmen handlet om personen Jarmund, ikke sykdommen, sier han.

Han ønsket at filmen skulle være skildringer av karakterene som er med i filmen - han ønsket ikke at filmen skulle handle om ALS eller den politiske debatten rundt aktiv dødshjelp.

– Fikk folk til å le

Han snakker varmt om Veland som gikk bort i fjor. Han beskriver ham som en person med mye humor, som var et naturlig midtpunkt i forsamlinger. På det siste drev han fortsatt med egne prosjekter.

– Han fikk folk til å le. Når han fortalte vitser, så han ofte rett på meg bak kamera for å se om jeg lo eller smilte, sier han.

I begrunnelsen til juryen om hvorfor Dahle Vedholm vant, skrev de følgende:

«Vinneren er en varm og engasjerende dokumentar med stor gjennomslagskraft. En sober og stringent film med sterke og tilstedeværende karakterer. Filmskaperen har lykkes med å komme tett på mennesker i en ekstrem situasjon uten å være invaderende.»

Filmskaperen filmet personene på nært hold. Mange kan synes at det er ubehagelig, men heldigvis er familien vant til å ha folk rundt seg, så de glemte fort at han var der.

De snakket mye fritt og mye om døden. Han har fått spørsmål i etterkant om det var han som ledet dem inn på det sporet, men det snakket de om helt av seg selv. Naturlig nok.

Gjorde alt selv

Dahle Vedholm har laget filmen helt selv, med alt det innebærer - fra filming, til lyd, til klipping og manus.

Han fikk litt hjelp av en medstudent Hilde Annette Ebbesvik til lyden, og Anita Skjæveland gjorde lyddesign for ham, men ellers gjorde han alt selv.

I utgangspunktet hadde han tenkt å jobbe med manus for TV, men endte heller opp som dokumentarist. Han sier selv at han ikke var spesielt flink til å skrive, men at han hadde et større naturtalent for dokumentarfilm.

– Jeg skulle egentlig lage morsomme TV-serier, så endte jeg opp som en trist dokumentarist, sier han og smiler.

Nå jobber han i Læringsmiljøsenteret på UiS, her lager han filmer. På sikt håper han at han kan leve av å lage feature-dokumentarer, selv om at han vet at det kan bli vanskelig.

Neste stopp for filmen Mere Min blir Den Norske Dokumentarfilmfestivalen i Volda.

