Simens Isbar erstattes av burritobar

- Da vi så at dette lokalet var ledig, tok vi kontakt med en gang. Vi har vært på utkikk etter et lite sted hvor vi kunne åpne, forklarer Oscar Jimenez Salazar.

Salazar og Hans Sandbrekkene er to av de fire medeierne som nå har startet opp La Border - Burrito Bar. Første åpningsdag var onsdag forrige uke.

- Folk er nysgjerrige, og det har kommet mange kunder selv om vi har åpnet i det stille. I tillegg til oss fire medeierne, har vi ansatt fem kokker og servitører. På lørdag trengte vi to kokker siden det kom så mange.

Kjapp, men ikke «fast food»

Driverne forklarer at all mat lages fra bunnen av. Her blir det alt fra nachos, burritos og churros - og mye annet.

- Vi ønsker å lage kjapp mat, men ikke fast food. Mange forbinder det med noe som er billig og av lav kvalitet, men her skal maten holde samme kvalitet som hos Frida.

Salazar er nemlig en av driverne bak den meksikanske restauranten Frida i Fjordgata.

- Der har vi bare meksikansk mat, men ofte kan kundene spørre om mat som ikke er meksikansk, som chili con carne. Som navnet sier, La Border, vil vi leke mer over grensene, med både meksikansk og amerikansk mat. Her blir det tex-mex, forklarer Sandbrekkene.

I tillegg har de både vegetar og veganske alternativer på menyen.

Mexico og Trump

Både Salazar og Sandbrekkene kommer selv fra Mexico, og forklarer at restaurantens navn og utforming også har en symbolikk.

- Mexico er så mye mer enn Trump, politikk, narkotika og murer. Her krysser maten vår landegrenser, og det vises på resten av konseptet også.

På veggen er det to menn iført en singlet med både det amerikanske og det meksikanske flagget - som illustrerer et pass.

- Menyen vår er ikke trykket opp ennå, men planen er at den også skal se ut som et pass.

Nattmat i helgene

Restauranten skal holde åpent alle dager unntatt søndager, i alle fall i begynnelsen. På fredager og lørdager skal de også holde nattåpent, til klokken fire på natten.

- Vi vil være et annet alternativ. Vi har et annet produkt, og da kan folk få flere valgmuligheter, svarer Salazar og sikter til Chrispy Fried Chicken på andre siden av gata.

- Det er mange utesteder i nærheten, så plasseringen passer veldig bra.

Lært av Tacopedia

Salazar var også medeier av Tacopedia, hurtigmatrestauranten som først åpnet opp på Torget i Trondheim i 2015. Etterhvert kom det også en restaurant til på City Syd, men begge gikk konkurs våren 2017.

Erfaringen fra Tacopedia har Salazar tatt lærdom av.

- Her ønsker vi å starte smått, og heller bli større etter hvert. På Tacopedia tenkte vi for stort for tidlig.

Han forklarer det viktigste er å være tålmodig.

- Nå har vi drevet Frida i 10 år, der det gikk flere år uten noen suksess i begynnelsen. Man trenger tid, og så finner man ut at noe fungerer, og andre ting ikke.

