Over 15 millioner har sett snowboarder Kjersti Buaas og denne miljøvennlige ideen

Etter at Kjersti Buaas og hennes amerikanske venninne Chanelle Sladics ble intervjuet av Buzzfeed, gikk videoen viralt. Den er sett nesten to millioner ganger, og dét bare på Youtube.

Bare på Facebook-siden Nifty er den sett over 13 millioner ganger.

Den trønderske snowboarderen er nemlig med på laget til Simply Straws, et prosjekt som tar sikte på å redusere bruken av vanlige plastsugerør gjennom å produsere sugerør i glass.

Startet hos tannlegen

For Kjersti Buaas del startet det hele gjennom hennes venn og støttespiller, Chanelle Sladics' familie.

- Mora i familien jobbet som tannpleier. Hun anbefalte sine pasienter å drikke med sugerør på grunn av tannskadene hun så oppsto ved drikker som kaffe, te og juice. Hun tenkte til slutt at det kom til å by på problemer å anbefale så mye plast, og begynte å lure på om det fantes et alternativ, forklarer Buaas på telefon fra Japan.

Trønderen har vært med på det som fra starten av utviklet seg til et familieprosjekt, som engasjert motivator og for å promotere produktet.

Etterhvert kom også tilbehør som glasskopper, lik det typiske norgesglasset, med lokk som passer til de ulike sugerørene, og beskyttelsescover til koppene, i ulike farger og mønstre.

- Brytes aldri helt ned

Kjersti og Chanelle møttes for ti år siden, og har konkurrert sammen i snowboard. De oppdaget fort at de hadde mye til felles, som blant annet det å være miljøbevisst.

- Jeg har veldig tro på produktet. Jeg ser hvor stor skade engangsplast gjør.

Hun reflekterer videre om at det egentlig ikke går an å bryte det ned.

- Plast brytes dessverre aldri helt ned, og ender som oftest opp som små mikropartikler i havet. Dette forurenser og forstyrrer sjødyr og fugler, og kommer tilbake til oss mennesker som i en ond sirkel. Plast i kroppen er ikke bra og er blant annet hormonforstyrrende.

Om plastavfall I 2015 sto private husholdninger for 2 457 tonn med avfall. Av dette utgjorde 37 tonn plastavfall. Fra 1992 til 2016 har den totale mengden husholdningsavfall økt fra 1012 tonn til 2277 tonn. Hvorav plast i samme tidsrom har økt fra 0,1 til 40 tonn. Kilde: Statistisk sentralbyrå I 2014 skrev Forskning.no at vi produserer rundt 275 millioner tonn plast i året i til sammen 192 land. Amerikanske og australske forskere forsøkt å beregne hvor mye plast det er snakk om. De landet på at det var et sted mellom 4,8 og 12,7 millioner tonn i 2010. Kilde: Forskning.no

500 millioner sugerør daglig

Buaas forteller at responsen har vært enorm siden oppstarten i 2012.

- De siste årene har folk virkelig fått øynene opp for miljøproblemet knyttet til plast, og hvor mange plastsugerør vi bruker og kaster hver dag. I USA alene er tallet per i dag 500 millioner sugerør daglig. Tenk hvor mye det utgjør over for eksempel et år, for ikke å snakke om når man legger sammen forbruket over hele kloden, forteller hun.

Likevel tror hun ikke vi nordmenn bruker like mye sugerør.

- Men vi ser at «to go»-kulturen og amerikanske trender fort setter spor her hjemme.

Populære hashtags

Buaas og gjengen bak Simply Straws står også bak hashtag-kampanjen #pledgeagainstplasticstraws, og Lonely Whale Foundation, som Buaas også jobber for, står bak #stopsucking.

- De er knyttet til å utfordre hverandre til å slutte å bruke plastsugerør, og har fått mye oppmerksomhet de siste månedene. Det er oppløftende å se at folk støtter initiativ som har som mål å spare miljøet og å ta vare på planeten for framtidige generasjoner.

I tillegg til å bruke Simply Straws har travle Buaas flere triks opp i ermet for å være mer miljøvennlig.

- Siden jeg er mye på farten har jeg gjort en vane av å ta med meg det jeg trenger hjemmefra, for å redusere plastbruken min.

Hun har nesten alltid en vannflaske med glass-sugerør i veska.

- Den bruker jeg til kaffe, te, smoothies. Jeg bruker også handlenett og gjenbrukbart bambus-bestikk. Disse produktene hjelper meg å kutte ned på mitt plastforbruk. Kanskje dette kan inspirere andre til å gjøre lignende initiativ?

Begynte for ti år siden

Buaas ble nysgjerrig på miljøvennlig livsstil for omtrent ti år siden.

- Jeg så utallige dokumenterer og leste mye litteratur. Jeg forstod at man bør se på helse som et helhetlig konsept, mellom mennesker, dyr og planeten vår.

Buaas søkte også ny kunnskap hos de med mye kunnskap om kosthold, jordbruk og miljø.

- Jeg tok kurs i permakultur. Ble mer bevisst på hva jeg handlet i butikken og begynte med meditasjon og yoga. Jeg innså at det var så mye jeg kan gjøre hver dag som kan ha positiv innvirkning på miljøet.

Hun bruker gjerne sin plattform som idrettsutøver til å fronte miljøinitiativ.

