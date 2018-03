8 på gata: Hvem betaler den romantiske middagen?

Hva tenker du på når du hører begrepet en «ekte gentleman»? Er det fortsatt slik at damer i 2018 forventer å bli påspandert middagen på date? Eller er dette et utdatert konsept?

Vi tok problemstillingen til gata i Trondheim. Heidi Westerlund (47) fra Trondheim er singel og blant de som liker å betale middagen selv.

- Men ikke hvis jeg ser på vedkommende at han virkelig ønsker å spandere. Da kan det bli ekkelt, sier hun til Trd.by.

Hun mener det er situasjonsavhengig og at det spiller en rolle hvem det er som faktisk har invitert til middagen.

Hennes jamaldring, Anita Tveter (47) fra Lillestrøm, er ikke i et forhold, og forventer heller ikke å bli påspandert om hun skal ut på en romantisk middag.

- Tror du menn føler at de må spandere?

- Litt begge deler, og jeg tror det spiller en rolle hva de er oppdratt til. Jeg tror de eldre føler mer press på å spandere enn de yngre, fordi det alltid har vært sånn at mannen skal spandere. Jeg håper det blir ei endring på det, reflekterer hun.

- Det varier nok veldig

Forsker Angnes Bolsø ved institutt for tverrfaglige kulturstudier på NTNU sier hun ikke vet av forskning på området, men håper selv at det er den i forholdet med mest penger som faktisk spanderer.

- Må en «ekte gentleman» spandere?

- Kvinner som er opptatt av likestilling, og som har egen inntekt, vil dele regningen. De vil synes det er patetisk når menn vifter med lommeboken, særlig hvis de vet at han ikke har mer penger henne. Men det kan hende at noen kvinner fortsatt synes det fint å bli påspandert, og at det er søtt at menn blar opp, særlig hvis de har lite penger selv? spekulerer Bolsø.

Hun forklarer at historisk sett har menn hatt tilnærmet full kontroll på økonomien og pengene som kom inn til husholdningen, og måtte derfor spandere.

- Dette endret seg da kvinnene kom ut på arbeidsmarkedet fra og med inngangen til 1970-tallet og fikk egen inntekt.

Forbukerøkonom hos Danske Bank, Anne Motzfeldt, er ingen fagperson på området, men hun har gjort seg opp noen tanker om temaet i rollen som forbrukerøkonom.

- På en romantisk date – hvem er det som spanderer i Norge i dag?

- Det varierer nok veldig! For mange er det helt naturlig å splitte regningen. Eller at den som inviterer spanderer. Det er jo veldig hyggelig å bli påspandert - men det bør ikke være kjønnsavhengig.

Håper inntektsnivået jevnes ut

Motzfeldt har en oppfatning av at regningen enten splittes på første date, eller så betaler mannen.

- Det burde jo være like naturlig at dama spanderer. Mange menn føler nok fortsatt at de må spandere, eller hvertfall tilby seg å spandere. I et forhold som har vart en stund, i hvert fall der inntektssituasjonen er ganske lik, er det nok mer vanlig at regningen splittes eller betales hver sin gang.

Selv håper og tror hun, at i takt med at inntektsnivået mellom mann og kvinne jevnes helt ut, at det blir like vanlig at dama spanderer som mannen.

Betaler for sin egen mat

Tilbake i Trondheims gater møter vi gifte Olivia Collier (23) fra Skaun.

- Hvem spanderer?

- Den som har penger, sier hun og flirer.

- Det kommer egentlig mest an på anledningen. Feirer vi hans bursdag, så spanderer jeg, og motsatt.

Collier tror kanskje det er et generasjonsskifte på gang.

- Jeg tror min generasjon er mer likestilt og etter min oppfatning betaler man oftere det man selv har spist, enn at noen spanderer. Jeg tror heller ikke jenter lenger forventer å bli spandert på.

I bunn og grunn tenker også Collier at det handler om anledningen og hvem som har tatt initiativet til middagen.

Initiavtikeren tar regningen

Nils-Ottar Gjerde (27) er singel, og har nettopp dette som prinsipp.

- Hvis jeg har tatt initiativet til daten, så spanderer jeg.

Han reflekterer rundt at i innledende faser ønsker han fort å spandere uansett.

- Det blir fort litt annerledes når man har vært sammen ei stund. Da kjenner man hverandre bedre og deler på flere ting i hverdagen.

- Må en spandere om en skal være en «ekte gentleman»?

- Jeg vil jo si at det i hvertfall er en romantisk idé og en rolle mange gledelig går inn i.

Han tror det er et visst skifte på gang, men innerst inne vil han fortsatt spandere.

- Jeg har et ønske om å kunne ha den rollen som tar seg av betalingen, og kan si «slapp av og nyt middagen - jeg tar meg av dette», sier Gjerde som legger til at som singel er han nødt til å være litt reflektert på dette området.

- Hyggelig å spandere

Roar Hildonen, daglig leder på To rom og kjøkken, er mye i restauranten og ser hva som skjer. Han har en veldig klar oppfatning av hvem det er som tar regningen på date.

- Det er ingen tvil om at det er guttene, sier han til Trd.by, men preiserer at det selvfølgelig ikke bare er guttene som betaler.

Heller har han ikke noe inntrykk av at alder har noe å si for gesten. Men hvorfor gutta vil betale, det tror han har en sammensatt årsak.

- Kanskje har de fått beskjed om det hjemmefra, eller så får de fra prat med kompisene.

- Enn du, hva gjør du selv?

- Jeg tar alltid regningen, kommer det raskt fra den erfarne restaurantmannen.

Daglig leder på Selma, Martine Thorsø, deler til en viss grad oppfatningen til Hildonen.

- I 70 til 80 prosent av tilfellene vil jeg si at det er menn som betaler regningen etter daten.

Hun tror at i de fleste tilfeller virker det til å være viktigst for de eldste, og hun ser antydningene til at trenden med at menn må betale er i ferd med å vannes ut.

Terje Fachenberg (52) og Richard Horgen (38) fra Oslo er også å finne gatelangs i Trondheim. De tror ikke trenden snur med det første.

- Hvem spanderer?

- Det er alltid jeg, kommer det raskt fra Fachenberg.

- Jeg later som det er mine penger og vil alltid spandere, selv om vi egentlig har felles økonomi, sier han lattermildt.

Hvorfor? Jo fordi han synes det er hyggelig. Horgen innrømmer at han tenker på samme måte overfor sin hustru.

- Jeg er også opptatt av å holde opp døra, dra ut stolen og det er jeg som tar jakkene våre til garderoben i restauranten, legger Fachenberg til.

- Tror dette er en trend i endring?

- Kanskje i enkelte miljøer i Norge.

Tror trenden snur

Are Andersen (20) fra Trondheim forteller at han spanderer når han er på date.

- Det ligger litt i kulturen, samtidig som at jeg liker å være så snill og så gentleman som mulig når jeg har råd til det, forteller han.

Han tror ikke det er noen selvfølge at mannen skal spandere i langvarige forhold, men at dette er viktig i begynnelsen.

- Tror du dette vil forandre seg?

- Det kan godt hende. Det er mye fokus på at det skal være likhet for kjønn, så jeg tror det om ti til 15 år vil endre seg, sier Andersen.

