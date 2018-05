Rigger til fest på Møllenberg - Det er litt rart å stå her igjen

I helga smeller det igjen. Det er gjort klart til fest og moro i Bakkegata når Bakkefestivalen for andre gang på to år skal avholdes lørdag. Fjorårets utgave ble en stor suksess der alt av billetter ble revet bort. Også nå viser interessen seg å være stor. Det gleder festivalsjefen.

- Det er litt rart å stå her igjen, men det føles bra. Det er merkelig å tenke på at folk faktisk likte det de fikk her i fjor. Det er tydeligvis et behov, sier Jon Vu-Yen Nguyen.

Miljøfestival

I fjor ble de fleste billettene revet unna like før festivalstart. Det satser de på i år også. Selv har de ikke fulgt med på salget, men de satser på at det går like bra i år. Markedsføringssjef Trym Sørdal tror populariteten kan ha sin i forklaring i at det ikke bare er musikk som står på programmet.

- Vi har jo noe som skiller oss litt ut fra andre festivaler, med dagsprogrammet vårt. Det gjør at familien kan komme dit på dagen, hvor også barna får være med. Så kan man skaffe seg barnepass på kvelden for å få med seg musikken. Vi tror konseptet vårt selger bra, og det er jo dit vi vil. Vi vil ikke være helt artistavhengig heller, forteller han.

Selve dagsprogrammet på festivalen er gratis, og setter i hovedsak miljøet i fokus. Et image festivalarrangørene er veldig opptatte av.

- Miljø er den røde tråden her, og det er veldig viktig for oss. Samtidig er vi opptatte av at det skal være ganske low key. Fokuset er der, men vi vil at folk selv skal få velge om de vil ta stilling til det eller ikke. Vi vil ikke prakke det på folk. Derfor finnes det også andre ting man kan gjøre der, utdyper Nguyen.

Trøndersk musikk

Programmet både på og utenfor scenen er bredere enn fjoråret. En satsning for året er å få trøndersk musikk opp på scenen. Flere av de som skal opptre har sitt utspring i regionen.

- Kjernen i programmet er trønderske artister, da med Frances Wave som headliner. I tillegg har vi fått inn en headliner fra Oslo i Hajk.. Det er fint for oss å kunne gi de lokale som trenger en liten dytt en mulighet her, samtidig som vi kan tiltrekke oss artister fra andre steder, forteller de.

I tillegg til at de får dyrket trønderske artister, tenker de at det å få artister fra andre deler av landet til Trondheim er bra for byen, ikke bare deres egen festival.

- Når vi henter artister fra andre steder får de også bedre kjent med Trondheim som kulturby, og det er kult for oss. Kanskje åpner vi opp for at flere kommer til Trondheim for å spille etter hvert.

Stor innsats

For å få festivalen til å gå rundt er det nødvendig med mye frivillig arbeid. Rundt 90 personer har den siste tiden bidratt for å få alt til å være klart til festivalstart.

- Det er mange som er med videre fra i fjor, men rekrutteringen i år gikk over all forventning. Vi føler at folk har fått en tilhørighet til festivalen. De vil bidra, og det er vi takknemlige for, avslutter Nguyen.