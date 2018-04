Trønderen Runar har bodd halve livet i USA - nå kommer han snart med storfilm

Runar Berntsen (44) fra Trondheim jobber for tiden på spreng. Totalt sett har han og hans medarbeidere fire spillefilmer og to dokumentarer under utvikling. Og dét kommer i tillegg til storsatsningen Jessica Frost.

- Sammen med Cristo Sanchez skapte vi verdenen Jesssica Frost. Det er ikke det vi kaller en cookie-cutter, og alt er veldig anderledes enn hva man vanligvis ser, forteller trønderen på telefonen fra Los Angeles.

Kjenninger på laget

Jessica Frost er det som blir kalt en uavhengig film, og Berntsen forteller at i norsk standard har de et relativt stort budsjett.

- Filmen faller inn under action, thriller. Og litt surrealisme med superhero-effekt. Den er litt scifi, forklarer han.

Grunnen til at de lager filmen er at de vil lage skikkelig bra «popcorn-underholdning».

- Vi vil skape noe mer. Noe sånn som da vi gikk på kino, på Prinsen i gamle dager, og så «Back to the Future». Vi har lyst til å gi seerne en sånn type «escape», og at de som drar dit for å se filmen får oppleve og se noe helt annet. Skikkelig underholdning.

Etter tre år med hardt arbeid og planlegging skal endelig filmingen begynne på sensommeren.

- Vi har fått med oss et crew uten like.

Berntsen ramser blant annet om at de har med seg kjente navn som har jobbet blant annet på Deadpool, Transformers, Narcos, Star Trek og Oceans Twelve.

- Vi har også med oss mange kule skuespillere. Blant annet Corben Bernsen fra L.A. Law og Psych og Kristy Swanson som var den originale Buffy.

Også Rick Ravanello fra blant annet Hart's War er med. Berntsen lover også noen flere spennende navn, som ennå ikke er offentlige. Også noen norske navn.

Håper på premiere i 2018

Berntsen forteller at innspillingen trolig er ferdig rundt september. Deretter gjenstår redigering i noen måneder.

- Vi håper på premiere i 2018, men det kan også bli tidlig i 2019.

I tillegg til å være en av skaperne bak filmen, har han også roller i produksjonen. Blant annet som produsent og regissør.

- Jeg er ikke den typiske skandinaviske regissøren. Jeg prøver å skape underholdning på et helt annet plan. Denne filmen er veldig spennende for oss, vi har kjempet gjennom systemet i tre år, og endelig får vi det til.

- Hva legger du i å kjempe?

- Vi var, jeg vil egentlig ikke kalle det grønn men litt grønn, da vi begynte. Vi har lært veldig mye på den ruta vi har gått. Vi har hatt veldig mange mentorer underveis.

Blant annet hjelp til alt fra å skaffe folk til å lage kontrakter

- Vi måtte kjempe oss gjennom å forstå hvordan alt funket i Los Angeles. Det har ikke vært lett, men vi har hatt et bra team.

Ambisiøs trønder

Runar Berntsen er født og oppvokst i Trondheim. Etter at han var ferdig på Hommelvik ungdomsskole har den ambisiøse trønderen absolutt ikke nølt med å søke nye utfordringer.

- Etter ungdomsskolen dro jeg på utveksling til Salt Lake City. Av alle plasser! Jeg ville rett og slett bare ut og se litt.

Deretter flytta han til Oslo og flyttet til USA, der han giftet seg og fikk unger.

- Jeg har faktisk bodd halve livet i USA. For tia bor jeg litt overalt, sier han og legger til at det har blitt flere turer hjemover siden han nå har kjæreste i Norge.

Runar begynte med video allerede mens han var i ti-elleve års alderen.

- Jeg var veldig opptatt av filmkamera. Det satte jeg øynene på veldig tidlig.

Som 20-åring begynte han på filmskole i California, men det funket bare i seks måneder.

- Jeg var nok veldig egen og litt småarrogant, ler han.

Etter å ha vært innom mye forskjellig, begynte han for seks år siden å jobbe med postproduksjon i Oslo. Da for NRK, TV2 og TV Norge.

- Jeg jobbet som markedsansvarlig samt kreativ. Det var interessant, og det var det som begynte hele greia. Da kom følelsen av at nå måtte jeg gjøre noe.

- Ikke nok timer i døgnet

Filmselskapet Jackfruit Studios ble så startet i Norge, før de flyttet til USA igjen. Først til New York, og så til Arizona.

- Med alle dine prosjekter, du må jo ha en veldig travel hverdag?

- Ja, det er jo det. Det er ikke nok timer i døgnet.

Men ifølge Berntsen går det bra med travle dager så lenge man gjør noe som er kjempeartig.

- Vi er veldig ambisiøs, satser veldig høyt. Vi har ingen begrensinger, vi bare gjør det beste vi kan.

