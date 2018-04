Som 14-åring hatet trønderjenta Maybritt maskara - nå er hun proff i kroppskunst

Trønderjenta Maybritt Mili Vada (34) er for tredje gang med i Nordic Face Awards-konkurransen som en av de 30 beste. Konkurransen er holdt av skjønnhetsmerket NYX Professional Makegup og har hovedkontor i Los Angeles.

Tar du en titt på Instagramen hennes, skjønner du fort hvorfor hun nok en gang har klart å komme gjennom nåløyet i konkurransen. Hun har lenge holdt på med kunst på stensil og på lerret, som hun deretter la ut på sosiale medier.

- Jeg er veldig glad i sminke, men jeg fikk ikke vist det fram tidligere. Det tok mer av da jeg la ut kroppskunsten på Instagram. Så da ble det bare til at jeg fortsatte, sier den blide sminkøren til Trd.by.

LES OGSÅ: Savnet «Skam»? Da kan «Blank» være noe for deg

LES OGSÅ: Dette er årets knuter for russen i Trondheim

Stødig progresjon

I dag, omtrent tre år senere, ser hun selv at sminkebildene på kontoen har hatt en progresjon.

- Det har vært en stødig utvikling med mye prøving og feiling. Noen tror ikke det er så mye feiling, men det er det. Det er irriterende der og da, men det er viktig å se positivt på det og heller lære av det, forklarer hun.

Maybritt har ingen klar formening av hvor mange sminkebilder det blir i løpet av et år.

- Men kombinert med skjønnhetssminke og «facepaint» blir det ofte to bilder i uka. Så da er det bare å regne ut, flirer hun.

LES OGSÅ: Har du lange negler, vil du garantert kjenne deg igjen i disse 6 situasjonene

Et innlegg delt av Really Mili (@reallymili) Jan. 23, 2018 kl. 2:06 PST

LES OGSÅ: Selfies får deg til å kjøpe mer

Sminket seg hele natta

I videoen kan du se hvordan Maybritt kvalifiserte seg til å havne på topp 30 i konkurransen. Oppgaven der var å lage en optisk illusjon. Enhjørings-looken håper hun vil bringe henne til topp 15. Oppgaven er å lage en look som passer til beskrivelsen «pasteldrøm».

- Det var litt av et prosjekt. Jeg begynte klokka 15. Klokka 20 var jeg ikke fornøyd og vasket derfor av meg alt. Deretter kikket jeg på noen serier og hentet inn ny inspirasjon fra verden rundt meg.

En time senere var hun klar for å gi det et nytt forsøk.

- Klokka fem om morgenen var jeg fornøyd. Så da skylte jeg av meg igjen og gikk å la meg med vått hår for å si det sånn.

- Er det ikke trist å lage alt dette bare for å skylle det av igjen?

- Nei, det er ikke det. Jeg bare dobbeltsjekker at jeg har nok bilder, og så er det faktisk godt å få det av seg. Jeg bruker for eksempel aldri foundation til vanlig fordi det kjennes ut som jeg har en maske på huden.

LES OGSÅ: Du har trolig vasket sminkesvampen feil hele tiden

Et innlegg delt av Really Mili (@reallymili) Mars 9, 2018 kl. 12:14 PST

LES OGSÅ: Rebecca ville enten bli hudpleier eller rørlegger da hun mistet jobben. Nå har hun startet egen bedrift

Fikk ikke bort maskaraen

Til daglig bruker Maybritt kun maskara og øyenbrynssminke, og faktisk begynte hun ikke å sminke seg før 17-18 års alderen.

- Jeg prøvde maskara for første gang da jeg var 14 år, og jeg hatet det. Det føltes rart og jeg gikk med den i kanskje ei uke fordi jeg ikke fikk den bort.

Nå finner hun roen i sminkestudioet. Mili lager aldri en prøvesminke. Hun setter seg rett og slett ned med en idé og jobber helt til hun blir fornøyd.

- Jeg gjør det for kos og det er en form for frihet. Jeg har en slags intern konkurranse med meg selv.

Et innlegg delt av Really Mili (@reallymili) Mars 25, 2018 kl. 12:57 PDT

Etter at hun for et års tid siden laget en rosa zombie under et besøk fra Trd.by, har hun begynt å eksperimentere med prosjekter som tar lang tid. Zombien tok det seks timer å lage.

- Blir du ikke sliten i armene da?

- Nei, jeg støtter albuene på bordet og fingrene mot fjeset. Egentlig går det mest utover ryggen. Jeg trer inn i en slags rosa boble når jeg holder på, så jeg får ikke med meg stillingene jeg sitter i. Hvis foten dovner av, så merker jeg det ikke før jeg reiser meg igjen.

LES OGSÅ: Disse sminkeprodusentene tester ikke på dyr