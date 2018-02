Elsket du «Fifty Shades of Grey»-bøkene? Her har du fem boktips

Elsket og hatet, «Fifty Shades»-bøkene har uansett vært en påminnelse om at erotisk litteratur kan være spennende.

Selv om Anastasia og Christian nå har takket for seg, finnes det et tonn med lignende bøker der ute. Elite Daily har listet opp fem av dem, og her har du dem:

1. «The Sleeping Beauty»- serien av A.N. Roquelaure

Dette er en serie på fire bøker, skrevet av forfatteren Anna Rice under pseudonymet A.N. Roquelaure. Den første ble utgitt allerede i 1983, mens den seneste kom i 2015. Bøkene er løst basert på eventyret om Tornerose, men det er definitivt ikke Disney-versjonen vi møter i disse bøkene.

2. «The Sexual Life Of Catherine M.» av Catherine Millet

Denne boka kom på forfatterens morsmål, fransk, i 2001, men ble oversatt til engelsk i 2002. Denne boka skapte milde kontroverser på begge sider av atlanteren, og en anmelder skrev faktisk at «dette er den mest uttalte boken om sex som noen sinne har vært skrevet av en kvinne».

3. «Lace: A Novel» av Shirley Conran

For en mer feministisk inngang til erotisk litteratur, kan denne boka være tingen. I «Lace» blir fire kvinner samlet av en annen ung kvinne, Lili, for å avdekke en hemmelighet de har holdt skjult i flere tiår. Det finnes også en mini-serie av denne boka, som gikk på TV på midten av 80-tallet.

4. «Bared To You» av Sylvia Day

Dette er den første boka av Crossfire-serien, og kanskje en av flere bøker «Fifty Shades»-elskere allerede har plukket opp. Her handler historen om Eva og Gideon, som begge har overlevd misbruk som barn. De finner hverandre, og forsøker å lege fortiden og forhåpentlig skape et sunt, romantisk forhold.

5. «Tipping The Velvet» av Sarah Waters

Denne boken følger en naiv jente, Nan, som rømmer fra sin lille hjemby for å bli med hos en omreisende teatergruppe. Her får vi bli med på hennes reise med seksuell utforskning.

