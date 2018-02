Trondheimsbasert DJ-duo toppet viral toppliste etter fire dager

- Vi er veldig ydmyke midt oppi det her, dette er utrolig stort for oss. Vi har nådd mange av målene våre bare på ei uke, og håper at alle i Trøndelag støtter oss om de liker det, sier en opprømt Jim Marius Larsen (30) til Trd.by.

Han og Emil Andersen (27) har kommet et godt stykke på vei for å nå guttedrømmen. De har begge jobbet som DJ hver for seg i en årrekke, og ga allerede i 2014 ut sin første låt sammen - den gang helt på egenhånd uten noe plateselskap i ryggen.

Nylig har DJ-duoen, med navn Primacy x Emsky, signert platekontrakt med Eccentric Music, som ledes av den velkjente produsenten David Eriksen. Med det er gutta i godt selskap, sammen med blant andre Tone Damli, Alexandra Joner og Adelén.

LES OGSÅ: Lars Ulrich fra Metallica om trondheimsband: «They are insanely cool»

Ny låt på viral toppliste

For under to uker siden slapp Larsen og Andersen sin første låt med plateselskapet på laget, med navnet «No Vacancy». Allerede etter fire dager lå sangen på førsteplass på Spotify-lista «Norway Viral 50».

- Det å nå toppen av den lista etter bare fire dager er helt sykt. Det betyr at det var den mest delte låta uka som gikk. Det er utrolig artig, sier Emil Andersen.

I tillegg har låta sneket seg inn på radiolistene. Først hos lokale kanaler, så til blant annet KISS Norge og NRK mP3.

- Vi svever på en sky vi nå. Det er nesten så vi må kjøpe powerbank til mobilene våre, det er en del notifikasjoner, noe vi ikke er så vant med. Det koker, og det er hyggelig med tilbakemeldinger, sier Larsen.

- Og det å høre sin egen låt på radio, det er helt surrealistisk, legger Andersen til.

LES OGSÅ: Her er 10 kjappe med Jonas Alaska

No Vacancy No Vacancy, a song by Primacy x Emsky, Taylor Mosley on Spotify

- Eventyret begynte i Trondheim

Emil Andersen er fra Stjørdal, og Jim Marius Larsen er fra Kristiansund. Larsen har bodd i Trondheim i syv år, men har nå flyttet tilbake til Kristiansund. Det var likevel i Trondheim de to møttes og startet både vennskap og felles musikkarriere.

- Vi hadde begge en spillejobb i Trondheim Spektrum under et russearrangement i 2011, og da møttes vi der backstage. Da fant vi ut at vi burde prøve å lage noe sammen, og siden det har vi møttes jevnlig, forklarer Larsen.

Duoen har også gitt ut tre sanger på egenhånd, der for eksempel «Do it Right» nådde 400 000 strømminger på et halvt år. Likevel manglet det lille ekstra for at plateselskapene skulle kaste seg på.

- Med «No Vacancy» følte vi hadd vi hadde noe gull, noe som viste seg å være sant. Da David Eriksen mottok demoen tok det bare et par minutter før han sa, «dette er bra gutta!». Rundt to uker etterpå fikk vi kontrakten sendt på e-post, sier Andersen.

LES OGSÅ: Hip hop-mirakel til Pstereo

Opptrer på Fire Fine lørdag

Førstkommende lørdag opptrer duoen på Fire Fine her i Trondheim, for første gang som konseptet Primacy x Emsky. I tillegg lover gutta flere låter som ennå ikke blir sluppet før om noen måneder.

- Vi håper det er mye folk ute denne kvelden, det kommer til å bli kjempebra. Det blir en DJ-akt, musikalen på låten er det en vi kjenner fra Los Angeles som står for, så han har vi nok ikke budsjett til å fly inn. Ikke gitaristen som er med heller, han bor i Oslo, ler Larsen.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no