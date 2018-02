Malin (25) fra Trondheim har signert kontrakt på tre bøker med tegneseriegigant

Våren 2017 hadde Malin Falch (25) bodd fem år i San Francisco, og var egentlig ikke særlig fornøyd med tingenes tilstand. Selv om hun hadde fått seg fast jobb i et veldig konkurransepreget tegnerlandskap. I spilldesignselskapet Zynga.

- Jeg hadde jobbet hardt for å få meg jobb, og innså at «shit - dette skal bli livet mitt». Så jeg tenkte jeg skulle prøve lykken i Norge, forteller Malin på telefonen fra Rissa.

Ikke lenge etter ble hun oppringt fra Egmont, som hadde kommet over tegneserien hennes på internett, og søkte - uten at Malin visste det - om midler til å publisere tegneserien i bokform. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte Malin og hennes kommende bøker.

Den norske drømmen

Malin var naturligvis med på tanken, og sier det var det beste som kunne ha skjedd.

- Du har jo snudd den amerikanske drømmen på hodet?

- Den amerikanske drømmen er veldig oppskrytt. Man kan tjene masse penger der, men har man ikke eget firma ender man opp med å jobbe for noen som ikke bryr seg om annet enn penger.

For ei god uke siden kunne Malin holde det første eksemplaret av boka si - «Nordlys».

- Det var en fantastisk følelse. All jobbinga hadde endelig lønnet seg. Det føltes en lang periode som det ikke skulle skje, siden det var veldig mye jobb å gjøre tegneserien om til ei ordentlig bok, forklarer hun til Trd.by.

Et vanlig og et magisk Norge

Hun har signert en konrakt med Egmont på minst tre bøker av tegneserien som handler om ei vanlig jente, Sonja, med prinsessekvaliteter som bor i Røros. Sonja møter en gutt, Espen, og sammen reiser de til en parallell verden der det bor nisser, troll, vikinger, snakkende bjørner og ulver. Nå er jenta fra Persaunet godt i gang med bok nummer to.

- Den skal være klar til utgivelse til neste år, til samme tid som denne. Også den tredje boka året etter det igjen. Kanskje blir det også et juleblad. Egmont har mye ressurser, så det er mange muligheter.

Til DN forklarer hun at det tar én til to dager å tegne en side i en tegneseriebok. Målgruppen er fra 10 år og oppover, og Malin tror godt at voksne kan finne bøkene hennes underholdende.

Intro til eventyr

Malin anser «Nordlys» som en introduksjon til eventyr, der hun bruker det gamle norske med en moderne vri.

- Den skal være underholdende og morsom. Jeg har hentet inspirasjon fra norske eventyr og norsk mytologi for å gjøre det tilgjengelig for et moderne publikum.

Nordlyset spiller en avgjørende rolle i tegneserien. I historien finnes det to versjoner av Norge, en vanlig og en magisk. Nordlyset er magisk og er portalen mellom disse verdenene.

- Nordlyset kommer til å være enda mer sentral i bok nummer to, forklarer hun.

Villle egentlig til Trondheim

Da Malin kom flyttende tilbake fra USA skulle hun egentlig bo i Trondheim. Men etter et møte med forlaget i Oslo, ble hun solgt.

- Oslo er en veldig fin by, og karrieremessig er det her jeg bør bo. Men det er utrolig fint å kunne reise hjem til Rissa i helgene, der familien min bor.

Da hun bodde i USA kunne hun ta toppen to turer i året hjem.

- Det ble ingen tur til påske eller for eksempel på 17. mai.

Malin har levd nesten hele sitt voksne liv i USA.

- Det er litt rart å tenke på, men det har vært bra erfaring.

Det eneste hun savner nå derimot er vennene hun fikk.

- I USA gjorde vi ting som ikke er normalt i Norge. For eksempel bodde jeg sammen med tre personer i kollektiv, og da delte vi rom. Vi hadde ikke råd til hvert vårt soverom. Vi brukte også å dra ut å handle sammen og lagde mat sammen hver dag.

Hermet etter storesøster

Malin forteller at hun begynte å tegne da hun var veldig ung.

- Jeg hadde en storesøster som tegnet mye, og jeg skulle bare herme etter henne. Etter hvert fant jeg ut at jeg klarte det bedre enn de fleste andre på min alder, og de voksne ble imponert. Jeg likte å få ros, så da kunne jeg jo ikke stoppe. Og jo mer man tegner jo bedre blir man.

Da hun var 17-18 år begynte hun å ta tegningen mer seriøst.

- Det var da jeg bestemte meg for at dette skulle bli yrket mitt. Det var først da jeg skjønte at man kunne ha tegning som yrke.

Etter videregående lette hun etter en skole for å utvikle seg som tegner, og hun søkte seg deretter til Academy of Art i San Francisco, der hun tok en bachelor i Fine Arts.

- Det var et bra valg. Jeg angrer ikke på det, sier hun selv om hun i den siste tiden helst ville hjem til Norge.

- Blir det noen boksigneringer i Trondheim framover?

- Det håper jeg, men det er litt opp til bokhandlerne.

