De unge talentene fikk ikke nok oppmerksomhet - det ville Stephanie gjøre noe med

For omtrent to år siden satt Stephanie Palomino Davadi på Antikvariatet sammen med venninna Katarzyna Wie.

- Vi var på «lørdag på søndag - åpen scene», også tenkte vi «herlighet, så mange flinke, unge trøndere. Hvem er de?» forteller Davadi til Trd.by.

Vil vise talentene

Venninnene mente da at det var få som jobbet for å fronte de unge ansiktene, og bestemte seg for å starte «Kulturrom». Det digitale konseptet der unge kultur-talenter portretteres og deles i sosiale media.

- Hadde du trodd det skulle bli så populært?

- Det gikk sakte da. Sakte, men sikkert. Jeg trodde det skulle bli kjempekult med en gang, men det tok litt tid før det spredde seg rundt. Jeg har ikke nådd målet mitt ennå, og jeg har enda flere ideer.

Nå driver hun konseptet alene, men hun synes det er veldig bra at flere har både meldt seg som frivillige, og sponset prosjektet med midler.

- Slik at jeg får kjøpt det utstyret jeg trenger. Flere lokale restauranter og bedrifter stiller opp med alt fra styling til mat. Du kan jo på en måte si at «Kulturrom» samler sammen ulike kulturer, i ulike kategorier, under ett tak.

Helt ny kategori

Hun legger til at hun synes det er kult å bli nominert til årets influencer i Ut-Awards. I tillegg er kategorien splitter ny i prisutdelingen.

-Gjennom sosiale medier når influencere stadig flere, og får dermed større innflytelse i samfunnet. Noen har nærmest blitt en liten mediebedrift i seg selv. Vi ønsker å løfte fram de trønderske influencerne som har markert seg sterkest i året som gikk, sier Anne Berit Fagernes, fungerende reportasjeleder i kulturavdelinga.

- Hvilket forhold har du til begrepet influencer, Davadi?

- Det var ganske nytt for meg, så jeg måtte søke det opp.

- Kjente du deg igjen i beskrivelsen da?

- Siden jeg startet opp «Kulturrom» har jeg fått en del henvendelser fra andre som også ønsker å starte opp, enten det er på Youtube, blogg, eller det å gjøre som jeg gjør. Så der har jeg kommet med tips og råd, det er kult de tar kontakt. Også er det meningen at «Kulturrom» skal inspirere, så ja, medgir hun.

Stor på Youtube

Også youtuberen Fredrik Lervei Hagen (18) fra Trondheim er nominert i samme kategori for sin rolle på Youtube.

- Jeg hadde ikke forventet å bli nominert. Men det er kjempekult og veldig morsomt, sier han til Trd.by.

Lervei Hagen startet Youtube-kontoen «Nordavind» for omtrent to år siden.

- Jeg bestemte meg egentlig med en gang for å kjøre på, og å jobbe hardt. Derfor er det kult å få noe tilbake.

Siden den gang har han blitt en av Norges mest populære på Youtube, og har nesten 40 000 abonnenter. I fjor var han en av de unge Youtube-stjernene som besøkte sine gamle barneskoler for å holde foredrag i forbindelse med TV-aksjonen.

Utvider konseptet

Kontoen hans handlet i utgangspunktet om spill, men han forteller at han snart skal begynne å legge ut livsstils-videoer i tillegg.

- Da kommer det videoer som viser hva jeg liker å gjøre. For eksempel er jeg veldig glad i å trene.

- Hvordan gjør man seg egentlig synlig på Youtube?

- Det er vanskelig å svare på, men først og fremst så må man være komfortabel med det man gjør. Hvis en lager seg konto bare for å bli stor, så er sjansen faktisk liten. Man bør like spillene en spiller, og det er greit å spille de spillene som er populære akkurat nå. For eksempel liker jeg «Fortnite» best akkurat nå, og det er veldig i vinden.

Formidler kritiske tanker

Livsstil-blogger Erica Mohn Kvam (21) er også nominert. Hun skriver om klær, utseende, hverdagsliv og litt glamour som hun deler med sine 215 000 følgere. Juryens begrunnelse for hennes nominasjoner er at blant annet at hun formidler kritiske tanker rundt kroppspress, plastisk kirurgi og «slut shaming».

- Hva tenker du om begrepet influencer?

- For min del betyr influencer en person noen ser opp til, liker å følge med på eller en som inspirerer andre. Noen som har en mulighet til å påvirke andres meninger, syn på ting, eller rett og slett bare dele ting andre blir inspirert av.

Hun sier at det på mange måter er et begrep hun kjenner seg igjen i.

- Jeg føler at jeg skriver og deler ting for en stor venninnegjeng, og ikke alltid at noen faktisk blir påvirket av det jeg skriver. Likevel er jeg bevisst på det, og prøver derfor å bruke stemmen min på best mulig måte ved å vise folk det uperfekte, og ved å snakke om viktige tema som selvtillit og kroppspress. Jeg prøver å bruke influencer-rollen min til å påvirke unge jenter i positiv retning og er veldig bevisst med hva jeg legger ut og ikke.

Hun begynte bloggen sin på barneskolen, samtidig som søskenbarnet Aurora Mohn. Allerede som 18 og 19-åringer hadde de over 390 000 følgere tilsammen på Instagram. I 2016 ble hun også nominert til «Årets blogger».

- Hva ville det betydd for deg å vinne?

- For min del hadde det vært så kult å vinne ettersom det er en pris stemt frem av lesere og følgere, noe som viser at folk liker det de leser. I tillegg vil det være en stor motivasjon for min del når det kommer til fremtidlig utvikling, publisering og kommende prosjekter.

Eventyrlysten jente

Til daglig jobber Stephanie Palomino Davadi som kulturpedagog i Sit barnehagene, i tillegg til en hel skokk med fritidsaktiviteter.

- Jeg danser, er medlem i bandet «Los Horribles» også skal jeg snart bli mamma igjen. Noe jeg gleder meg masse til.

- Du har også en fortid i Miss Norway?

- Ja guri meg. Det var også ei tid. Jeg har vært med på mye forskjellig, og jeg kan vel kalles ei ganske eventyrlysten jente.

Men akkurat det er noe hun synes er viktig ellers, og liker å portrettere det hos ungdommene hun intervjuer.

- Det er så mange som bare kaster seg ut i det, og det synes jeg er så kult. Det var derfor jeg startet «Kulturrom», så man kunne ha en plass der man delte erfaringene sine med andre.

Fikk melding om nominasjonen

- Hva vil det bety for deg å vinne?

- Jeg fikk en melding på Facebook fra en venn som fortalte at han hadde stemt på meg. Så måtte jeg gå inn å sjekke, og det var en pris i seg selv. Men om jeg vinner den prisen kommer det til å bety veldig mye for prosjektet. Det ville vært en god bekreftelse på jobben jeg har gjort, og kanskje det vil åpne flere dører?

