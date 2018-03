Slik kan du shoppe miljøvennlig i Trondheim

Med hjelp av den nye byguiden laget av Trondheims studentlag i «Framtiden i våre hender», kan du enkelt finne fram til blant annet butikker, spisesteder og nettsider som har fokus på miljøet.

Bærekraftig byguide

Det siste prosjektet deres har vært å lage en guide over bedrifter i byen som har utmerket seg ved å fokusere på etikk, klima og bærekraft. Guiden er et hefte med en liste over bedrifter som fokuserer på bærekraftighet, og kan hvem som helst kan bruke den og gjøre litt for å bevare miljøet.

- Vi ønsker å gjøre folk mer bevisste på at det finnes mer miljøvennlige, og ofte bedre, alternativer til store bedrifter, sier Hanne Mork fra «Framtiden i våre hender».

Bedriftene som er å finne i guiden har rettferdige sosiale forhold, et sunt klima og en stabil økonomi. Guiden er delt inn i kategorier og lister opp bedrifter innen hud og pleie, spisesteder, dagligvare, klær og tekstiler, reparasjon og utlån og nettbutikker.

- Samtidig vil vi løfte opp de små, lokale bedriftene her i Trondheim, sier Ole Tobias Moen, som også har vært del i prosjektet.

Leve smartere

Organisasjonen ønsker å spre kunnskap om hvordan man kan være en miljøvennlig forbruker og fortsatt leve som vanlig - man må bare leve litt smartere.

- Studenter som kommer til Trondheim trenger kanskje en drill når de flytter inn og når de flytter ut. Da kan man heller gå til Verktøysbiblioteket og låne en drill. Så slipper alle studentene i Trondheim å kjøpe hver sin drill, sier Mork.

Moen meldte seg inn i «Framtiden i våre hender» fordi de ser på mange ulike aspekter ved bærekraftighet. I tillegg til å se på klær og mat har de også fokus på å skape et godt liv for alle mennesker. Uansett om vi må kutte ned på ting, synes ikke Moen at man trenger å ha det kjipt.

Mork ble inspirert til å være med i organisasjonen da hun så en dokumentar om arbeidsforhold i utviklingsland. Der går arbeidet ofte til de som leverer billigst arbeidskraft, uten hensyn til arbeidsforhold.

- I stedet for å kjøpe fem t-skjorter til en billig penge, kan du heller kjøpe to som er litt dyrere. Da sparer du både miljøet, sikrer bedre arbeidsforhold for de som lager t-skjortene og du får ofte bedre kvalitet, sier Mork. Hun ønsker at alle mennesker skal kunne leve godt og få den lønna de fortjener.

Framtiden i våre hender

Framtiden i våre hender er en solidaritetsorganisasjon som jobber for etisk forsvarlig og miljøvennlig og bærekraftig forbruk. Områdene de fokuserer på er etiske klær, miljøvennlig livsstil, etiske penger, giftfri hverdag, grønt oljefond og klimavennlig mat.

Organisasjonen har flere lag på lokale nivå, også egne studentlag. I Trondheim har studentlaget jobbet med å utvikle denne bærekraftige byguiden.

I anledning utgivelsen av guiden arrangeres det fest i Kunsthallen tirsdag 6. mars klokken 20.30. Der kan du møte noen av bedriftene fra guiden, som skal dele sin filosofi om bærekraftig forbruk. Heftet vil være å finne i butikker rundt om i Trondheim.

