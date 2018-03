Bakeri på Bakklandet takker for seg

Torsdag formiddag valgte Bjørn Hyge, en av eierne av Brøøl, å melde oppbud hos Sør-Trøndelag Tingrett.

- Det er klart det ikke er noe gøy. Noe som dette er aldri artig, uansett hvordan du snur og vender på det, sier Hyge.

I november skrev Trd.by om at bakeripuben Brøøl på Bakklandet hadde annonsert stenging på Facebook. Den gang viste det seg å være en feiltakelse.

Torsdag ble det derimot klart at det ikke var mulig å drifte bakeriet videre.

Ringvirkninger av konkurs

I november var planen å flytte produksjonslokalene som var blitt for små, for å kunne få større plass til utsalget. Det skulle fortsatt være på Bakklandet.

Midt under flyttingen av produksjonen dukket det derimot opp en utfordring - som viste seg å være vanskelig å løse.

- Vi hadde stor pågang fra Brødboksen, og satsa alle kortene våre der under flyttinga. Plutselig gikk de konkurs, og da fikk vi litt småsjokk. Da de måtte gi seg forsvant beina under oss, forklarer Hyge.

Han forklarer at Brødboksen, en tjeneste som leverte ferskt brød på døra, var blitt den største kunden hos Brøøl. Da matleveringstjenesten la ned driften, innså driverne bak bakeriet på Bakklandet at det ville bli for tøft.

Ingen ansatte

Hyge forklarer at ingen ansatte mister jobben som følge av nedleggelsen.

- Det er ingen som mister jobben, det var ingen ansatte der nå på grunn av flyttingen. Det var stort sett deltidsansatte hos oss.

Nå er planen å ta en ting av gangen. For gjengen bak Brøøl blir det snakk om å fokusere på restauranten Folk og Fe.

- Nå skal vi ha fullt fokus på at Folk og Fe skal bli fantastisk, det blir spennende å se på sommeren der.

