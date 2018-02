Trondheimsstudent Tord (23) er verdens beste i Pokémon

- Det føles ganske uvirkelig og veldig veldig kult. Jeg er veldig fornøyd, det har nesten ikke gått opp for meg ennå. Jeg var i ei tåke med feber og snørr, og var ganske dårlig da jeg spilte turneringa, sier Tord Reklev (23) til Trd.by.

Natt til mandag norsk tid vant Tord Reklev sitt tredje internasjonale mesterskap i Pokémon Trading Card Game (TCG), i den internasjonale finalen i Oceania International Championship i Australia.

- Det er fire slike store internasjonale mesterskap i året, en ny greie de startet med i fjor. Det har vært seks til sammen, og jeg har vært med på fem av dem. De tre siste har jeg vunnet, forklarer Reklev, som til daglig er student ved BI her i Trondheim. Han studerer eiendomsmegling på det tredje året, men har valgt å ta utdanningen over fem år.

- Det gjør det mye lettere for meg. Det er på grunn av Pokémon-spillingen.

Se video av finalen fra helgas turnering, der Tord Reklev møtte amerikaneren Joe Ruettiger under!

«Tord the Lord»

Tord Reklev lærte seg kortspillet allerede i femårsalderen, og har spilt siden den gang. Da han var rundt 11-12 år begynte han med turneringer, noe han har fortsatt med siden den gang. Allerede førstkommende fredag reiser han til Malmø for å delta i et regionalt mesterskap der.

- Nå leder jeg hele verdensrankingen. Er du blant de øverste rangerte, får du alle reisene til turneringene dekt. I rene premiepenger er jeg oppe i 40 000 dollar det siste året.

Det betyr over 300 000 i norske kroner.

- Du trenger kanskje ikke noen deltidsjobb ved siden av studiene?

- Nei, helt klart ikke.

- Stemmer det at du blir kalt «Tord the Lord» i Pokémon-miljøet?

- Jeg vet ikke hvor utbredt det kallenavnet er, men det er vel et tilnavn for å være flink antar jeg, ler Reklev.

I år gjenstår to store internasjonale turneringer i Sør- og Nord-Amerika, i tillegg til VM som går av stabelen i Nashville i USA i august. Planen for Reklev er å delta på alle.

- Du får poeng etter hvilken plassering du får i de forskjellige turneringene. Grensen for kvalifisering til VM i Europa ligger på 250 poeng. Jeg har vel 1 300-ett-eller-annet, og er ganske innafor, sier en ydmyk, fortsatt døgnvill, Reklev.

Andreplass i videospillet

Tord Reklev var ikke den eneste deltakeren som reiste hele veien fra Trondheim denne helga. Også NTNU-studenten Jens Arne Mækinen (21) deltok i mesterskapet, og sikret seg faktisk andreplassen i videospillvarianten, Pokémon Video Game Championship (VGC).

- Jeg var ekstremt fornøyd bare ved å komme inn blant topp åtte, og dette hadde jeg aldri forventet før jeg dro, forteller Jens Arne Mækinen.

Han forteller at han har holdt på med Pokémon helt siden han var liten. Dette var Mækinens andre mesterskap av dette kaliberet, og planen er også å delta i VM.

Egen liga i Trondheim

Andreas Steen Wold driver Pokémon-spillingen på Outland i Trondheim, hvor både Tord Reklev og Jens Arne Mækinen også spiller.

- Tord er helt utrolig flink, og akkurat nå er han faktisk best i verden. Dette var en internasjonal turnering som det er fire av i året, forskjellige steder i verden. Han har nå vunnet tre på rad, der førstepremien er 10 000 dollar hos alle, sier Steen Wold.

Han forklarer at Trondheim har sin egen liga, Trondheim Pokémonliga, der de som er interesserte både i kortspillet og videospillet samles hver uke for å spille og øve sammen. Hver uke møtes rundt 15 personer for å spille, og totalt anslår Steen Wold at de er rundt 25 personer i ligaen i Trondheim.

- Det er veldig kjekt for oss andre å få mulighet til å spille og eventuelt vinne mot noen som er så gode.

- Har du slått Tord Reklev noen gang?

- Joda, men det hører nok til sjeldenhetene. Det er ikke noe jeg skryter over - om jeg slår han én av 30 ganger, betyr det ikke at jeg slår han, ler Steen Wold.

