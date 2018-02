Flytter butikken etter ti år i Midtbyen

Inne i lokalet som ligger ved starten av Innherredsveien sitter Hanne-Mette Olafson og Gørill Jacobsen. Henholdsvis eier av Nü Norge og butikksjef.

Lokalet minner for øyeblikket lite om en butikk, og damene forteller at de har mye oppussingsarbeid foran seg før dørene åpnes. Men det skal de klare i løpet av mars.

Klesmerke - ikke kjede

Butikken i Olav Tryggvasons gate blir elleve år i år, og damene har jobbet sammen i ti år. De åpnet dørene første gang i Jomfrugata, men ønsket fort å utvide på grunn av etterspørselen. Dermed har de vært ti år i sentrum før de nå har valgt å flytte butikken.

- Nü er et dansk klesmerke, og ikke kjede slik mange tror, forteller Olafson.

Den danske designeren har produsert klær for kvinner i 20 år. Den første Nü-butikken ble åpnet i Porsgrunn, så var Trondheim neste. To år senere åpnet det også en i Bergen og i Oslo.

- I dag er dette den eneste Nü-butikken i Norge, forteller Olafson.

Hun legger til at Trondheim faktisk fikk denne butikken samme dag som det åpnet en tilsvarende butikk i Dubai.

Trd.by skrev tidligere i år om butikken Transit som flyttet inn i Innherredsveien 2, men som nå har flyttet ut igjen.

Rasende på kroppspress

På Nü jobber de garderoberettet, slik at kundene skal få en helhet i antrekkene sine.

- Vi driver også personlig oppfølging, og bygger videre på det. Sånn at kundene får en anvendelig og trygg garderobe å kle seg i.

Både Olafson og Jacobsen synes de har en givende jobb, og de setter blant annet stor pris på den gode samtalen med kundene. Og de er veldig opptatte av å bidra til at kvinner generelt tør å kle seg råere. De har også en hjertesak når det gjelder kroppspress, og Olafson blir rasende når hun hører det ordet.

- Vi merker så godt det jaget etter den perfekte kroppen, og det er så mange som lider under de forventningene. Vi er opptatte av å få kundene til å se at de er fine sånn som de er. Vi vil hjelpe damer til å finne antrekkene som passer til den kroppen de har.

Vil ligge for seg selv

Olafson har trua på det nye lokalet, blant annet fordi hun mener nisjebutikker gjør det best når de ligger litt for seg selv.

- Nisjebutikkene kan fort forsvinne i mengden. Her blir vi veldig synlige og det er god adkomstmulighet.

Blant annet har vinduene i lokalet appellert til Nü, der nesten all vegg ut mot omverdenen er vinduer.

- Vi lever mye av måten vi eksponerer oss på, og det blikkfanget vi skaper med stylingen.

Den største grunnen til at de har bestemt seg for å flytte er på grunn av framtidsplanene til gata de i dag holder til i for øyeblikket.

- Politikerne velger å gjøre det utfordrende for oss med å stenge gata for trafikk. Det er et stort ansvar som hviler på de som sykler eller tar buss å skal opprettholde liv i sentrum, sier hun med glimt i øyet. Hun har tidligere blitt intervjuet i Adressa angående denne problemstillingen.

Flere antrekk i en smell

- Hvem er målgruppa til Nü?

Spørsmålet utløser en diskusjon mellom Olafson og Jacobsen, og de konkluderer etter en stund med at de i hvert fall ikke har noe alderstak. Og at de ofte har både eldre og yngre damer innom butikken.

- Da mi bestemor var 70 år brukte hun skaut og forkle. Nå står de på tredemølla på 3T, og vi har kule 70-åringer i kule sko og klær.

De forteller også at de tidvis har tre generasjoner damer innom butikken.

- Men ikke hvis den yngste er på 12 år for eksempel, men kanskje 18-20 år og oppover. Men tyngden i vår kundegruppe er damer fra 30 til 55 år, forteller hun.

