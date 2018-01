Tredobling i salget av nikotinfri snus

I 2013 ble det solgt i underkant av 500.000 bokser nikotinfri snus i Norge, mens vi i 2017 kjøpte om lag 1,6 millioner bokser, skriver VG.

Avisen har snakket med flere eksperter og bedt dem vurdere om det er trygt å bruke den nikotinfrie snusen.

– Ut fra det vi vet om innholdsstoffer i nikotinfri snus i dag, er det ikke noe alarmerende ved det. Men det er ikke testet ut om det har eventuelle langtidseffekter, sier forskningsleder for tobakk Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet.

Innholdet i nikotinfri snus er vanligvis plantefibre, urter, krydder og smakstilsettere som lakris eller mint.

– Snus uten tobakk og nikotin er i utgangspunktet greit å bruke. Imidlertid kan noen av de produktene inneholde tilsetningsstoffer som kan frarådes for gravide, som for eksempel ginseng. Dessuten er blant annet lakris og salt uheldig ved høyt blodtrykk, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

Medisinsk fagsjef Steinar Madsen i Legemiddelverket mener nikotinfri snus kan være verdt et forsøk for dem som prøver å slutte.

– Jeg kan trygt si at det ikke er skadelig å forsøke. Jeg har pasienter som jeg prøver å få til å slutte å snuse, og da tror jeg det kan være nyttig å erstatte med en mindre farlig snus – slik at savnet ikke blir for stort. Det å ha snus under leppen blir en vane, sier Madsen til avisen.

