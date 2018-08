Har du hørt om disse ordene for fyllesyke?

Har du noen gang våknet med tørr munn, hodepine og kvalme etter en kveld på byen med mye godt i glasset? Bakfull, fyllesyk, klein: tilstanden som møter deg etter fyllekula har mange navn.

Derfor blir du fyllesyk Dagen derpå? Pust med magen, det går over til slutt!

- Det er jo et ord man trenger i de fleste språk. Man trenger et ord som skiller mellom vanlig syk og den lidelsen du har påført deg selv, sier universitetslektor ved Norges Handelshøyskole, Klara Sjo, til Trd.by

- Norsk har flere ord for fyllesyke. Man har de vanlige uttrykkene, bakfull og fyllesyk, men også mye slang. Klein brukes ofte om å være bakfull, men også generelt dårlig, pinlig, og brukes i en del dialekter, og det gjerne for den yngre garde.

Når man snakker om å være ruset og fyllesyk, snakker man gjerne med gode venner som har en felles språkforståelse. Gjennom dette utvikler det seg nye uttrykk for det å være fyllesyk. Slanguttrykkene er noe som oppstår og forsvinner: man skriver det ikke i formelle kontekster men sier det muntlig foran vennegjengen. Sjo nevner sjaber, et dialektord som egentlig betyr dårlig, men nå oftere i betydningen fyllesyk.

- Sjaber er et uttrykk for å ha det vondt, og kommer fra uttrykket «shabby».

Sjo nevner også gamle uttrykk, som tømmermenn og katzenjammer.

- Ordet tømmermenn er et morsomt ord som knytter seg til hodepinen: tømrere som banker i hodet. Katzenjammer baserer seg på de samme klassifikasjonene, som beskriver fallesyken som jamrende katter i hodet. Dette ordet er selvsagt tysk – tyskerene kan jo også drikke!

I de to sistnevnte tar man et reelt uttrykk og tilnærmer det følelsen du har dagen der på, forklarer Sjo. På norsk skiller språket gjerne mellom å være beruset og smerten man føler som følge av det.

De gamle grekerne kunne også feste

Fyllesyke er overhodet ikke et nytt fenomen. De gamle grekerne brukte ordet kraiple, som betyr både selve fyllekulen og den påfølgende hodepinen dagen etter, skriver Sjo i en artikkel på Sprakprat.no.

- Dette ordet ble videre lånt inn i latin og ble til ordet crapula, som kan referere til overdreven drikking. De hadde også sine fyllekuler, sier Sjo.

Ordet utviklet seg videre til engelsk, hvor crapulent betyr «veldig full», og crapulous, «fyllesyk». Dette ordet bevegde seg overaskende nok også inn i det finske språket, hvor de bruker uttrykket krapula om bakrus.

Betegnelsen for bakrus har også funnet veien inn i det medisinske språket. Veisalgia er det medisniske uttrykket for å beskrive fyllesyk, skriver Sjo. Ordet er sammensatt av andre latinske uttrykk som beskriver «smerte i muskelfibrene» og «smerte i nervene». Det er også påvirket av ordet nostalgi, som refererer til det greske ordet for hjemlengsel, som for så vidt kan betegnes som en type smerte, forslår Sjo i sin artikkel. Kanskje blir din neste sykemelding basert på Veisalgia ved neste blåmandag?

Denne artikkelen er tidligere publisert hos Trd.by, men deles på nytt til glede for nye lesere.