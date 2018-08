Her er guiden for å overleve en ettermiddag på Ikea

Ikea, den svenske møbelgiganten alle kjenner til, men som får det til å svartne for mange menn og kvinner jorda rundt. Hva er det med Ikea som gjør at noen utsetter å dra dit til det lengste?

Og hva er det som gjør at noen går rett i survival mode så snart man tråkker over den blå og gule dørkarmen? Vi aner ikke, men vi erkjenner at det er nettopp sånn det er.

Men fortvil ikke alle dere med skrekken for svenske flatpakker- vi har funnet løsningen på hvordan du overlever en dag der.

1. Vær tidlig ute

For å slippe unna det verste folkehavet, så lønner det seg å dra med en gang senteret åpner.

2. Ha en plan

Unødvendig å si, tror du. Men, nei. Den største grunnen til at Ikea tapper deg for krefter som en blodsugende vampyr er fordi du ikke har en god nok plan. Du drar kanskje dit for en kommode og «noen småting», men det holder ikke.

Hva er noen småting? Jo, det er alt herr direktør Kamprad og hans blå og gule fotsoldater finner på å sette foran ansiktet ditt. Finn ut nøyaktig hva du skal ha, og hold deg til det.

3. Les kartet

Når du vet hva du skal ha, trenger du ikke gå gjennom utallige etasjer med alt fra duftlys til bamser og bestikk. Orienter deg gjennom Ikea-universet som gjerne står beskrevet ved inngangen, og du finner med en gang hvor de utvalgte gjenstandene står. Da slipper du å vurdere om du trenger å kjøpe juletrelys i mai. For de er jo såååå billig.

Hold sammen, følg pilene på gulvet. Bli enig med resten av gruppa hvis du absolutt må gå vekk fra opptegnede stien.

4. Det er aldri for sent å snu

Selv om Ikea evner å lage labyrinter i alle sine kjøpesenter, er det slett ikke umulig å snu. Har du det du trenger er trikset i alle fall på Leangen å ta heisen rett ned til kassa-etasjen. Dermed har du spart deg selv om milevis med bilder, lamper og sofaputer.

Får du helt spader- slipp alt du har og rygg ut sakte. Ikke tråkk på sukkerhøye barn på vei ut.

5. Hold sammen

Hvis du tar turen til Leangen sammen med noen, for all del: IKKE MIST DEM.

Selv med mobil, fakkel og kompass, så kan det ta flere timer før dere finner hverandre igjen. Da kan det være at dere er så utslitte at dere ikke kommer dere ut før senteret stenger. Det ender med overnatting i sengeavdelingen.

6. Hvil i tide

Apropos sengeavdelingen, liksom. Er tålmodigheten på et bunnivå og du kjenner panikken ta deg- besøk sengeavdelingen. Finn deg den dyreste og feiteste senga, og ta deg en hvil. De er jo til for å prøves, sant?

7. Antibac everything

Der det er folk, er det flust med bakterier og sykdom. Før dere tar turen til Ikea bør dere smøre dere inn i seks lag med antibac. Smør på nye lag hver halvtime, og etter hver gang du fysisk berører gjenstander der inne. Hvis du har vært i nærheten av barnas ballbinge - fyll opp badekaret og ligg der i 24 timer før du kan ta kontakt med omverdenen igjen.

8. Hold blodsukkeret oppe

Verdens kanskje smarteste ide var å lage restaurant med billig mat i et Ikea-varehus. Hvem kjenner ikke desperasjonen og det lave blodsukkeret etter at din bedre halvdel har stått å kiket på sengetøy den siste halvtimen? Fyll på med kjøttboller, brus og Daim-kake. Du kommer til å trenge det til den siste etappen.

9. Ikke la deg lure

Den gule posen rundt arma begynner å bli tung og du har krysset ut alt på lista di. Nå skal du bare marsjere rett i kassa. Men så går du forbi et fantastisk tilbud på 3 000 assorterte luktelys som alle lukter likt. Og trenger ikke du en sånn 16-pakke med kjøkkenhåndklær? Ikke? Hva med denne praktiske løk- og epleskjæreren til bare 12 kroner? Skillingsboller? Knekkebrød? Plastblomst? NEI. Hold fokuset nå.

10. If all else fails...

Det beste trikset vi har i ermet kan beskrives med seks bokstaver: ikea.no.

Denne saken ble først publisert desember 2015, men deles på nytt til glede for nye lesere.