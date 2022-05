Ni ting som skjer i Trondheim denne helga

Dagny

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Torsdag og fredag klokka 22.00

Dagny tar turen til Samfundet, og dét to dager på rad! Les mer på Samfundet sine nettsider.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim kino

Når: Fredag

Det er premiere på tre nye filmer denne helga:

Mini-Zlatan og verdens beste onkel

Operation Mincemeat

Uten skyld

Klubbkveld på Hammerhead

Hvor: Hammerhead B.C. & Taproom

Når: Fredag klokka 20.00

Standup er tilbake hos Hammerhead! Først ute er Thomas Leikvoll, sammen med Ronny Torsteinsen som konferansier og de lokale stjerneskuddene Vivi Elle og Diðrik Olgeirsson. Les mer på Facebook-arrangementet.

Franskinspirert bakeri flytter inn hos Søstrene Karlsen Nå blir det franske croissanter fra Melhus på Solsiden.

The Tallest Man On Earth

Hvor: Byscenen

Når: Fredag klokka 20.30

Som The Tallest Man On Earth har svenske Kristian Matsson turnért verden rundt, fra Sydney og London til New York og København. Konserten i Trondheim er utsolgt, så her må du høre med noen nære og kjære om de har en billett til overs. Les mer på Byscenen sin nettside.

Lånkerevyen reiser kollektivt til By'n

Hvor: Olavshallen lille sal

Når: Fredag og lørdag

Lånkerevyen er mestvinnende revygruppe i NM i Revy på Høylandet. De har satt sammen en ny revyforestilling som de gleder seg til å presentere i helga. Les mer på Olavshallen sin nettside.

Strandryddedagen

Hvor: Skansen

Når: Lørdag klokka 11.00 til 14.30

Strandryddedagen i Trondheim har siden 2018 handlet om å samle flest mulig organisasjoner til å rydde langs strender, elver og under vann.

Årets ryddedag avholdes i fra Skansen og du har fire valg:

Du kan bli med på lokal rydding mellom Skansen og Ilsvika.

Du kan bli med i buss og rydde langs Nidelven.

Du kan bli med å dykke eller fridykke etter søppel på Skansen.

Du kan bli med i buss og rydde strender på Byneset.

Få mer info på Facebook-arrangementet!

Stem på russens beste skolelåt! Hvilken skole stikker av med seieren nå som russetida er tilbake med full styrke?

Creedencemania

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag klokka 20.00

I 2020 var det 50 år siden Creedence CR slapp albumet som kapret førsteplass på listene blant annet i Norge, Australia, Canada, Frankrike, UK og USA, og det skal Creedence-bandet Fortunate Sons markere. Les mer på Byscenen sin nettside.

Stjørdal Motorshow 2022

Hvor: Abrahallen

Når: Lørdag og søndag klokka 10.00 til 18.00

Gatebiler, custom cars, superbiler, racerbiler, sportsbiler - for å nevne noe. Er du glad i motor, er Abrahallen stedet for deg i helga. Les mer på Facebook-arrangementet!

Slik varsler Shervin (22) fra Trondheim deg om ledige passtimer Tusenvis mangler pass. Og køene er månedslange. Nå håper Koushan at appen hans vil være til hjelp.

Trondheim Open 2022

Hvor: Kolstad Arena

Når: Lørdag og søndag

Nixies Cheerteam Trondheim, i samarbeid med NAIF-seksjon cheer, inviterer til Trondheim Open 2022. Det er konkurransestart klokka 11.00 begge dagene - les mer på Facebook-arrangementet.