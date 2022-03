Elleve tips til ting du kan finne på i Trondheim denne helga

Helaften med Ingrid Bjørnov og TSO

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Torsdag klokka 19.30

Ingrid og orkesteret fant tonen under nyttårkonserten i 2021, og de bestemte seg dermed sporenstreks for å gjøre noe mer sammen. Resultatet er torsdagens konsert, og de lover latter, lek med tekster og musikalske finurligheter. Les mer på Olavshallen sine nettsider.

Abakusrevyen 2022: Svin på skogen

Hvor: Byscenen

Når: Torsdag og fredag

Dersom du er gira på å se hva de mest kreative sjelene i linjeforeninga Abakus har drevet med det siste året, har du sjansen nå! De lover et forrykende show med latter, sang og dans. Les mer på Byscenen sine sider.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim kino

Når: Fredag

Det er to filmer som har premiere denne helga: Den lenge etterlengtede «The Batman», samt filmen «Luzzu - Fiskeren fra Valetta». Les mer på Trondheim kino sin nettside.

Gudenes natteliv

Hvor: Studentersamfundet

Når: Fredag klokka 21.00

NTNUI og Studentersamfundet inviterer til årets sprekeste fest. Det braker løs med «Gudenes natteliv»! Finn frem klær i NTNUI sine farger; grønt, gult eller svart - les mer på Samfundet sine sider.

Sesongåpning på UFF Second Hand

Hvor: UFF Second Hand i Nordre gate

Når: Lørdag klokka 10.00 til 18.00

Hver februar bytter UFF ut alle vintervarene med vår og sommervarer på én gang, sånn at man kan starte den nye sesongen med et smell. Les mer på Facebook-arrangementet.

Støttekonsert og utstilling for Ukraina

Hvor: K-U-K Kjøpmannsgata Ung Kunst

Når: Lørdag fra klokka 13.00

Du kan se kunst fra flere titalls kunstnere, som Anne Karin Furunes, Kjell Erik Killi-Olsen, Håkon Bleken, Marius Amdam, Anne Helga Henning. I tillegg blir det musikk fra blant annet Åge Aleksandersen og Trondheimsolistene, Kristoffer Lo, Gåte og Emma Wik. Det blir også mange appeller, les mer på Facebook-arrangementet.

Samfundsmøte: Hvis kvinnen var standarden

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Lørdag klokka 18.00

I sammenheng med Kvinneuka på Studentersamfundet inviterer de til Samfundsmøte: Hvis kvinnen var standarden, der de ønsker å sette fokus på hvordan kvinnen blir, og har blitt, sett på som det annet kjønn, slike Simone de Beauvoir beskriver det. Les mer på sidene til Samfundet!

I starten av 20-åra? Slik betaler du halv pris hos tannlegen Fra i år av har de som ble født i 2000 eller 2001 mulighet til å få 50 prosent rabatt hos offentlege tannhelseklinikker.

Trondheim Prohibition Party

Hvor: Frimurerlogen

Når: Lørdag klokka 19.00

Bli med på en reise 100 år tilbake i tid til forbudstidens Trondheim der ulovlig dans og alkohol sirkulerte på fester med overflod og dekadense. Les mer på Facebook-arrangementet.

Smokie

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Lørdag klokka 19.00

Smokie er det evig populære bandet som slo gjennom med låten «If You Think You Know How to Love Me» i 1975. Året etter kom megahiten «Living Next Door to Alice». Nå kommer de ti Olavshallen lørdag, les mer her.

Nidaros - Narvik - Play in 2022

Hvor: Leangen Ishall

Når: Lørdag (15.00) og søndag (16.00)

Årets så langt viktigste kamp(er) spilles i Leangen Arena i helgen! I Play In møtes Nidaros og Narvik til en best-av-5-serie, hvor vinneren går til kvalikspill. Les mer på Facebook-arrangementet.

Jets - Kongsberg Miners

Hvor: Trondheim Spektrum

Når: Søndag klokka 14.00

Det er sesongens siste hjemmekamp, og i den anledning vil alle barn (født 2006 og yngre) komme inn gratis. Les mer på Facebook.