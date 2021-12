Ting som faktisk skjer i Trondheim denne helga

Oversikten gjelder fra fredag 17. til søndag 19. desember. Sjekk også utfyllende oversikt på trd.events.

Skjenkestopp og nye restriksjoner for arrangementer har fått mange til å avlyse. Trd.by har likevel sjekket om det er noe som skjer – med forbehold om at det også her kan skje endringer og avlysninger på kort varsel.

Så dobbeltsjekk en ekstra gang om arrangementene blir gjennomført!

Utstillinger og museer

Hvor: Flere steder

Når: Hver dag

Det er flere som reklamerer for åpne utstillinger av kunst og nyåpnede gallerier. Rockheim oppgir også flere aktiviteter og omvisninger hos seg. Les mer på trd.events!

Juleverksted for barnefamilier

Hvor: Kunsthall Trondheim

Når: Lørdag og søndag klokka 13.30

Om dette arrgangementet skriver Kunsthall Trondheim: «Kom innom for en pust i bakken, ta en pepperkakte, slipp fantasien fri og lag julekort eller annen julepynt omgitt av en leken, skeiv og altoppslukende utstilling.» Les mer på trd.events.

Julemarkedet i Trondheim

Hvor: Torvet

Når: 1.-19- desember klokka 11.00-19.00

Det er siste helg julemarkedet holder åpent for i år. De har gjort noen endringer som følge av koronarestriksjonene, som du kan lese om her. Les også mer på trd.events.

Julemarkedet i Trondheim gjør koronaendringer Julemarkedet vil fortsette å holde åpent, men tilpasser seg nye restriksjoner.

Trondheim Pepperkakeby 2021

Hvor: Byhaven

Når: 3.-31. desember

Trondheim Pepperkakeby holder fortsatt åpent, selv om det virker som pepperkakemenn og -damer for det meste holder seg inne i byen. Les mer på deres nettsider.

Julekonsert

Hvor: Leira kapell

Når: Søndag klokka 19.00

Diakoniutvalget ved Leira formiddagstreff og Bjørkmyr kulturforening inviterer til konsert i kirka, med utendørsservering av varm gløgg og pepperkaker etter konserten. Les mer på trd.events.

Finn på noe hjemme

Regjeringen oppfordrer alle til å bruke mer tid hjemme. Da har du kanskje tid til å bake?

Da er denne artikkelen et godt tips:

Hvis du trenger noe å se på, kan du lese dette:

Sjekk disse nyhetene hos Disney, Netflix og HBO i desember Vi har sjekket premieredatoene for nye sesonger og helt nye serier på de tre ulike strømmetjenestene - sånn at du slipper.

Psst, en ny sesong av «The Witcher» ble sluppet på Netflix i dag.