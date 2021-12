Ti ting som skjer i Trondheim denne helga

Oversikten gjelder fra fredag 3. til søndag 5. desember. Sjekk også utfyllende oversikt på trd.events. Og som alltid i tider som denne – endringer og avlysninger kan komme på kort varsel, så dobbeltsjekk en ekstra gang om arrangementene blir gjennomført!

Julemarkedet i Trondheim

Hvor: Torvet

Når: 1.-19. desember

Julestemningen er tilbake på Torvet. Opplev den stemingsfulle blåtimen i lavvoen, duftende grantrær og de skjønneste treboder dekt i tusenvis av små lys. Les mer på trd.events!

Heks on the beach - Sigrid Bonde Tusvik

Hvor: Olavshallen

Når: Fredag og lørdag klokka 19.00

Komiker Sigrid Bonde Tusvik holder show i Olavshallen. Les mer på trd.events.

Langåpent i Lavvoen - konsert med Wilhelmsen Kleppen Duo

Hvor: Lavvoen på Torvet

Når: Fredag klokken 20-22

Det er duket for en kveld fylt av god stemning, underholdning, mat og drikke i Lavvoen på Julemarkedet i Trondheim! Denne kvelden fylles Lavvoen med musikk fra Wilhelmsen Kleppen Duo. Les mer på trd.events.

Jul på Sverresborg

Hvor: Sverresborg Trøndelag folkemuseum

Når: Lørdag og søndag mellom klokka 11 og 17

Rusle rundt mellom vakre julepyntede hus og markedsboder, hør nydelig julemusikk og vær med på tradisjonelle juleaktiviteter! Les mer på trd.events.

Forfatternes julemarked

Hvor: Trondheim folkebibliotek

Når: Lørdag klokka 12-15

Trondheim folkebibliotek fyller Kulturtorget med lokal litteratur og lokale forfattere. Forfatterne tar med seg nye titler og restopplag, og du vil få muligheten til handle litterære godbiter for en billig penge, slå av en prat på god avstand og få en signatur i den nykjøpte boka. Les mer på trd.events.

Jul med Motorpsycho

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag klokka 22.00

Enkelte tradisjoner betyr mer for folk enn andre. Byscenen skriver at de er stolte over å by på nok en ny runde med Motorpsycho. Les mer på trd.events.

Trondheim Pepperkakeby 2021

Hvor: Byhaven

Når: 3.-31. desember

Tre inn i en magisk hjemmebakt verden av små og store pepperkakehus. Finn alt fra kjente byggverk til små koselige nissehus i et spennende og kreativt vinterlandskap. Les mer på deres nettsider.

ImproStunt

Hvor: Rotvoll kunstnerkollektiv

Når: Lørdag og søndag klokka 19

Rotvoll kunstnerkollektiv ønsker publikum velkommen til en spesiell stedsspesifikk guidet forestilling av Anna Thu Schmidt, ImproDans Trondheim med improviserte musikalske innslag av Sissel Vera Pettersen og Martin Smidt i dialog med kunstneriske verk av Katherine Butcher, Pekka Stokke og Hanne Dahl Geving. Les mer på trd.events.

Eva Weel Skram: Falle til ro – ein julekonsert

Hvor: Olavshallen

Når: Søndag klokka 18

Eva Weel Skram ser frem til å ta med både egne julelåter og andre nøye utvalgte favoritter på sin andre juleturné. Det blir en stemningsfull aften med musikalske perler på en snor, skriver Olavshallen. Les mer på trd.events.

Zineb El Rhazoui, Charlie Hebdo, og Halima El Abassi

Hvor: Magistratsalen, Trondheim folkebibliotek

Når: Søndag klokka 19-21

Hilde Sandvik leder arrangementet med to de to modige kvinnene, Zineb El Rhazoui (fra Charlie Hebdo) og Halima El Abassikvinner, som er forfattere, samfunnsdebattanter og rådgivere for regjeringen i Frankrike og Danmark. Les mer på trd.events.