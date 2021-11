Ti ting som skjer i Trondheim denne helga

Oversikten gjelder fra torsdag 18. til søndag 21. november. Sjekk også utfyllende oversikt på trd.events. Og som alltid i tider som denne - endringer og avlysninger kan komme på kort varsel, så dobbeltsjekk en ekstra gang om arrangementene blir gjennomført!

P rinsesse Astrid internasjonale musikkpris: Finale

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Torsdag klokka 19.30

Hvert annet år bringer Prinsesse Astrid internasjonale musikkpris det ypperste fra verdens klassiske musikkliv til Norge og Trondheim. TSO er arrangør og vertskap. I år avholdes konkurransen for 21. gang, og fiolinister under 31 år fra hele verden er inviterte til å delta. Les mer på trd.events!

Sweet Sixteen Bar Circus

Hvor: Bar Circus

Når: Torsdag klokka 20.00

Bar Circus feirer 16 år, og de ønsker å invitere deg og dine venner til å være med på feiringa! Les mer på trd.events.

Trondheim Dokumentarfestival

Hvor: Dokkhuset

Når: Torsdag, fredag og lørdag

Trondheim Dokumentarfestival er tilbake med full kraft og med fysisk festival! Tradisjonen tro feires dokumentarismen i alle sjangere med todagersprogram på Dokkhuset, i tillegg til et spesialprogram på kino. Les mer på trd.events.

Offisiell åpning av K-U-K

Hvor: Kjøpmannsgata Ung Kunst

Når: Åpner fredag, med arrangementer gjennom helga

Under åpningshelga av Kjøpmannsgata Ung Kunst er det både betalte og gratis arrangement, med åpningsutstilling, kunstnersamtaler, omvisning og åpningsfest med DJ og pølser! Les mer på K-U-K sine nettsider.

Boligmessen Trondheim

Hvor: Trondheim Spektrum

Når: Fredag til søndag

Over 120 utstillere skal dukke opp på messen i Trondheim denne helga. Les mer på Facebook-arrangementet.

Innlevering til Trondheim Pepperkakeby 2021

Hvor: Byhaven

Når: Fredag, lørdag og mandag

Trondheim Pepperkakeby tar imot byggverk i underetasjen på Byhaven. Overskuddet vil gå til barneavdelinga for kreft og blodsykdommer ved St. Olavs hospital. Les mer på Facebook.

Ørjan Burøe: Store gutter gråter ikke

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Fredag klokka 19.00

Det sies at store gutter ikke gråter. Hvorfor ikke, egentlig? Ørjan Burøe påstår i alle fall at han ikke finnes noe redd for å vise følelser. Les mer på trd.events.

Ombruksuka 2021

Hvor: Ulike steder i byen

Når: Fra lørdag til søndag 28. november

20.-28. november 2021 arrangerer Miljøenheten i Trondheim kommune Ombruksuka, i samarbeid med flere aktører. I løpet av uka kan du være med på mange arrangementer som har fokus på ombruk, reparasjon, bytting, deling og sirkulære løsninger. Les mer om programmet på trd.events!

DeLillos

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Lørdag klokka 22.00

I 2019 Gjorde deLillos noe de aldri har prøvd tidligere, med utgivelse av hele fire singler på digitale plattformer, samlet på to vinylsingler - «Se på et tre» og «Yoko». I tillegg ga bandet ut albumet «Dum som et menneske» i januar 2020. Nå kommer de til Storsalen, les mer på nettsidene til Samfundet.

Gluecifer

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag klokka 22.00

Gluecifer var et nøkkelband i scandirock-bølgen som tok over Europa 20 år siden. Gikk du glipp av det, er dette en sjanse for å få med seg det. Konserten er utsolgt, så her må du høre med nære og kjære om de har en billett ekstra. Les mer på trd.events.