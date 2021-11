Tolv ting du kan gjøre i Trondheim denne helga

Oversikten gjelder fra torsdag 4. til søndag 7. november. Sjekk også utfyllende oversikt på trd.events.

Gjensidige Cup

Hvor: Trondheim Spektrum

Når: Torsdag til søndag

Håndballgutta på landslaget kommer til Trondheim igjen! Danmark, Frankrike og Nederland kommer til Trøndelag for å kjempe om seier i Gjensidige Cup 2021. Les om kampprogrammet på Facebook-arrangementet.

Kinopremierer:

Hvor: Trondheim kino

Når: Fredag

Denne helga er det premiere på følgende filmer:

Annaatthe

Brillebjørn feirer jul

Copshop

Skkliene

Last Night in Soho

Paabi Ch Madhaani

Sooryavanshi

Sparkling: Historien om Champagne

Titane

Stjernekamp-Bjørn

Hvor: Søstrene Karlsen

Når: Fredag klokka 20.00

Bjørn Tomren, vinneren av Stjernekamp 2021 møter Louisiana Avenue, et svensk New Orleans-style storband. Les mer på Facebook-arrangementet.

Chris Holsten

Hvor: Byscenen

Når: Fredag klokka 21.00

Etter å ha sunget utelukkende på engelsk tidligere, har Chris Holsten den siste tiden gått for norskspråklige låter. «Hvis verden», sammen med Frida Ånnevik ble en stemningsrapport for koronaåret 2020, og endte opp med å bli stemt frem som «Årets låt» under Spellemannsprisen tidligere i år.

Obs: Konserten er utsolgt, så her må du høre med nære og kjære om de har en billett til overs. Les mer på trd.events.

Temafest: Halloween

Hvor: Studentersamfundet

Når: Fredag klokka 20.00

Den tradisjonsrike halloween-festen på Samfundet går av stabelen, og tradisjon tro er den også i år utsolgt. Så her må du høre med en venn eller to om de har en billett de ikke skal bruke! Les mer på Studentersamfundet sine sider.

Norsk Revyfestival 2021

Hvor: Olavshallen, Store sal

Når: Fredag og lørdag

Norsk Revyfestival 2021 startet på Høylandet i juli, har reist Revy-Norge rundt i løpet av høsten og første helg nå i november står 20 finalister klare til å konkurrere om gjeve NM-priser i Olavshallen. Les mer på trd.events.

Hexcon spillfestival

Hvor: Rosenborg skole

Når: Fredag til søndag

Spillfestivalen Hexcon er Norges eldste spillfestival, og arrangeres årlig av spillklubben Hexagon. Her kan du spille brettspill, rollespill, miniatyrspill, kortspill og laiv. Les mer på trd.events.

Nidaros Jets - Centrum Tigers

Hvor: Munkvollhallen

Når: Lørdag klokka 14.30

Nidaros Jets har hjemmekamp, og tar imot Centrum Tigers fra Oslo. Da de møtte Centrum i Oslo tidligere endte det med klar seier til Jets. Les mer på trd.events.

Fartøy Valen seiler igjen

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag 18.30 og 21.00

Kristian Valen har premiere i Trondheim på sitt nye show. For snart 20 år siden fikk han sitt store gjennombrudd med det kritikerroste show «Fartøy Valen». Når Siddisen nå er tilbake på scenen - les mer på trd.events.

Kjartan Lauritzen

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Lørdag klokka 22.00 og 23.59

Dobbelt opp med Kjartan Lauritzen! Det er satt opp en ekstrakonsert, så her får du to muligheter. I skrivende stund er det fortsatt noen billetter å oppdrive. Les mer på Samfundet sine sider!

Sigvart Dagsland

Hvor: Byscenen

Når: Søndag klokka 19.00

I høst er Dagsland klar med sitt 22. album og legger ut på veien med nye låter, eldre låter og stein-gamle låter. Les mer på trd.events.

Allehelgenskonsert

Hvor: Nidarosdomen

Når: Søndag klokka 20.00

Tradisjonen tro blir det også dette året konsert i Nidarosdomen på allehelgensdag. Dette er en dag da «Sorgen og gleden de vandrer til hope», noe som setter preg på tekst og musikk i konserten. Les mer på trd.events.