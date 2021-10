14 tips til ting du kan gjøre i Trondheim denne helga

Oversikten gjelder fra torsdag 14. til søndag 17. oktober. Sjekk også utfyllende oversikt på trd.events.

Alan Walker

Hvor: Dødens dal

Når: Torsdag klokka 19.00

Uka inviterer til konsert med DJ Alan Walker, som skal å levere hypnotiserende rytmer i Dødens dal. Med seg på support har han Coucheron, og det skal fortsatt være ledige billetter. Les mer på Uka sine sider.

Harm & Hegseth

Hvor: Byscenen

Når: Torsdag og fredag

Morten har laget doku om homoterapi og snakka s a k t e på Love Island, mens Vegard har laget TV-serie om *seg selv* og begynt å flørte med tanken om livet i silkeslåbrokk i mansion. I Stokke (lol). Nå kommer de til Byscenen, les mer på trd.events!

Endelig folkeliv og leven

Hvor: Hele byen

Når: Ut måneden

Feiringen er et initiativ fra SpareBank 1 SMN i samarbeid med Trondheim kommune, Midtbyen Management, Visit Trondheim og Næringsforeningen i Trondheim. Denne helga kan du for eksempel oppleve Dagfinn Lyngbø i Olavshallen, Tore Renberg på Trykkeriet scene, Barnas bylørdag på Torget og mye mer.

I tillegg er det gratis takkekonsert i Trondheim spektrum med blant andre Madcon, Ida Jenshus og Torstein Flakne. Se full oversikt over arrangementene på trd.events.

Early Birds

Hvor: Torget

Når: Fredag klokka 06.30

Møt opp til en sprek og trivelig start på dagen. Etter 15 minutter snur de, og dermed kommer alle samlet tilbake etter omtrent 30 minutter. Da blir det servert kaffe - les mer på trd.events.

Høstferie på museum

Hvor: Ulike museum i byen

Når: Hele helga

Det er høstferie, og flere av byens museer har eget opplegg i den forbindelse. Du kan være med på potetløp på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, aktiviteter og musikk hos Ringve Musikkmuseum, eksperimentklubb på Vitensenteret eller jakte på rockeløver på Rockheim.

TrøndeLAN 2021

Hvor: Utleirahallen

Når: Fredag klokka 15.00 til søndag klokka 12.00

Trondheims største dataparty blir nok engang arrangert av Casual Gaming, og det er nå i helga i Utleirahallen. Les mer på trd.events.

Litteraturhuset 5 år

Hvor: Litteraturhuset, Hovedbiblioteket

Når: Torsdag til lørdag

Litteraturhuset i Trondheim fyller fem år i morgen, og markerer det med en rekke arrangement i helga. NTNUs litteraturpris deles ut fredag, og Jan Kjærstad, Vigdis Hjorth, Erlend Skjetne, Maria Navarro Skaranger, Priya Bains og Ida Frette er blant gjestene. Les mer om programmet på Litteraturhusets egen nettside!

DJ Simon Field

Hvor: Cowsea

Når: Fredag klokka 21.00

Bergenseren Simon Field (Simen Fjeld) har over 100 millioner streams på Spotify og spilt sammen med navn som David Guetta, Tiesto og Hardwell. Nå kommer han til Cowsea - les mer på Facebook-arrangementet.

Veronica Maggio + Gabrielle

Hvor: Dødens dal

Når: Lørdag klokka 18.00

Veronica Maggio har siden 2008 sunget seg inn i folks hjerter og har oppnådd suksess med hits som «Måndagsbarn», «Snälla bli min» og «Jag kommer». Gabrielle er og har vært en sentral skikkelse på norsk artisthimmel i snart 10 år - og hun vant P3-prisen på fjorårets P3 Gull. Som support får de med seg Sval, og konserten er en del av årets Uka-festival.

Obs! Konserten er utsolgt, så her må du høre med nære og kjære om de har noen billetter til overs. Les mer på trd.events.

Brutal Kuk + Polardegos + Are Sende Osen

Hvor: Verkstedhallen

Når: Lørdag klokka 20.00

Brutal Kuk og Polardegos slår sammen punkekrefter og gjør klar for en dobbel-date på Verkstedhallen - med Are Sende Osen som support. Les mer på trd.events.

Tre små kinesere

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag klokka 22.00

For sjette året på rad byr Byscenen på konsert med Tre små kinesere. Aldersgrensa er 18 år, dørene åpner klokka 21.00. Les mer på trd.events.

Kolstad - Elverum

Hvor: Kolstad Arena

Hvor: Søndag klokka 16.00

Kolstad tar imot Elverum på hjemmebane på søndag - les mer på Facebook-arrangementet.

Rosenborg - Vålerenga

Hvor: Lerkendal

Når: Søndag klokka 19.00

Hele stadion er åpen og det er ingen korona-restriksjoner når RBK tar imot Vålerenga søndag. Les mer på Facebook-arrangementet.

ISÁK

Hvor: Storsalen, Studentersamfundet

Når: Søndag klokka 21.30

2019 var et travelt år for ISÁK, som slapp debutalbumet «Ealán» til gode kritikker. Det sikret dem en nominasjon for «Årets nykommer» under P3 Gull 2019, og en konsertrekke på over 100 konserter. Nå skal de spille under Uka, les mer på trd.events.