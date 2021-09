Tolv tips til ting du kan finne på i Trondheim denne helga

Gjenåpningen er så absolutt et faktum! Sjekk også utfyllende oversikt på trd.events.

Street Food Norway i Trondheim

Hvor: Torget i Trondheim

Når: Torsdag til søndag

En hel skokk med food-trucks rigges opp på Torget i Trondheim fra torsdag av, der man kan smake mat fra de fleste verdenshjørner. Les mer på Facebook-arrangementet.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim kino

Når: Fredag

Denne helga er det premiere på fem ulike filmer, og den største det er knyttet mest forventninger til er trolig «James Bond: No Time To Die»! I tillegg kommer barnefilmen «Den magiske månereisen», animasjonsfilmen «Jorden rundt på 80 dager», dramaet «Sun Children» og «The Man Who Sold His Skin». Søndag klokka 17.00 er det forøvrig førpremiere på filmen om Aksel Lund Svindal - og Svindal selv skal være tilstede! Les mer om det på trd.events.

Hagle

Hvor: Byscenen

Når: Fredag klokka 21.00

Country-rap bandet Hagle kom som et skudd ut av Indre Østfold på tampen av 2020. Låtene handler om rånemiljøet og den lokale bygdekulturen der de vokste opp. Les mer på trd.events!

Oktoberfest

Hvor: Lager11

Når: Fredag og lørdag

Det blir nok mange oktoberfester framover, både her og der, men nå i helga kan du i alle fall oppleve live-musikk begge dager, ompa-stemning og lederhosen i mathallen hos Lager11 - i samarbeid med Austmann Taproom. Les mer på Facebook.

Klæbu Open 2021

Hvor: Klæbu DGC

Når: Lørdag fra klokka 08.30

Slaget om sammenlagtseieren i Trønder Tour i diskgolf avgjøres på den krevende Klæbu DGC i år. Fredag er det treningsmuligheter, lørdag er det tid for turneringa. Les mer på Facebook-arrangementet.

Trondheim Skogsmaraton

Hvor: Bymarka

Når: Lørdag klokka 10.00 til 15.00

Trondheim Skogsmaraton så sitt lys i oktober 2019. og i 2020 stilte over 600 deltakere stilte til start. Løypetraseen omkranser Bymarka med start og mål på Nilsbyen skistadion. Les mer på Facebook.

Beethoven 250

Hvor: Vår Frue Kirke

Når: Lørdag klokka 18.00 til 21.00

Beethovens 250-årsjubileum var i 2020, og Midtnorsk Symfoniorkester ønsket å markere dette med en konsert. På grunn av pandemien måtte konserten utsettes, men Beethovens musikk er like aktuell i år - les mer på Facebook.

Best of The Beatles

Hvor: Olavshallen lille sal

Når: Lørdag klokka 19.00

Det Betales fra Drammen med Tor Henning Olsen i spissen, er kjent for mange etter mer enn 40 år med sin hyllest til The Beatles. Nå kommer de til Olavshallen lørdag, les mer på nettsiden.

Loveshack

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag klokka 22.00

Loveshack er en musikalsk tidsmaskin tilbake til 80-tallets moro. Partybandet tar deg med på en reise tilbake til grorudpalmer, hockeysveiser, Ball-gensere og lakksko så langt øyet kan se. Les mer på trd.events.

Rosa Sløyfe-løpet 2021

Hvor: Start og mål i Ytre Kongsgård

Når: Søndag klokka 12.00

Rosa sløyfe-løpet i Trondheim er selve startskuddet på årets Rosa sløyfe-løp! Løypa går langs Nidelva - les mer på Facebook-arrangementet.

Barnas verdensdag

Hvor: Hovedbiblioteket

Når: Søndag klokka 12.00 til 16.00

Barnas verdensdag er en gratis internasjonal familiefestival – en fargerik møteplass med kulturuttrykk fra ulike steder i verden. Les mer på trd.events.

Kolstad - Fjellhammer

Hvor: Kolstad Arena

Når: Søndag klokka 18.00

Koldstad håper på fullsatt arena når de tar i mot Fjellhammer på hjemmebane søndag. Les mer på Facebook-arrangementet for kampen.