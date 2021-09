Tolv ting som skjer i Trondheim denne helga

Og som alltid i tider som denne - ting kan endre seg på kort varsel, så dobbeltsjekk om arrangørene gjør endringer kort tid før arrangementene. Sjekk også utfyllende oversikt på trd.events.

Utekino: Et glass til

Hvor: Peter Egges Plass

Når: Torsdag klokka 18.00

Fire lærere og venner bestemmer seg for å teste Finn Skårderuds påståtte teori om at mennesket er født med en halv promille for lite i blodet. Teorien er at alkohol åpner sinnet for omverdenen og får kreativiteten til å blomstre. Resultatet er oppsiktsvekkende.

Konserten er en del av Levende bygater Krambugata - les mer på trd.events.

Utstillingsåpning: Frida Orupabo

Hvor: Kunsthall Trondheim

Når: Torsdag klokka 18.00

Kunsthall Trondheim inviterer til åpning av Frida Orupabos hittil største soloutstilling, «How did you feel when you come out of the wilderness», torsdag.

Utstillingen utforsker spørsmål knyttet til rase, familie og slektsrelasjoner, kjønn, seksualitet, vold og identitet. Les mer på trd.events.

Førpremiere: Nattebarn

Hvor: Prinsen kino

Når: Torsdag klokka 18.00

Hva gjør man når det er så mye kaos i hodet at man ikke lenger ønsker å leve? Petter valgte å lage film sammen med bestekompisen Sverre, og debuterer med en intens film om egen psykisk lidelse.

Indie Film og Trondheim Kino inviterer til eksklusiv førpremiere, og etter visningen blir det samtale med psykolog Svein Øverland og regissørene. Les mer på trd.events.

Suksessbakeri flytter inn i Adressahuset Nå er det klart hvem som flytter inn etter Jacobsen og Svart ved i Adressahuset ved Bakke bru.

Driv

Hvor: KLP-dokken på Solsiden

Når: Fredag og lørdag

Du har kanskje fått med deg at det er noe på gang i dokken på Solsiden? Det er Kammermusikkfestivalens gave til byens befolkning. Her møtes lokale kunstnere til en sjangerbrytende forestilling, der Cirka Teater får med seg dansere med et sterkt fysisk uttrykk, nyskrevet musikk av Ståle Storløkken, Trondheim Voices og hele Luftforsvarets musikkorps. Les mer på trd.events.

Økouka i Trøndelag

Hvor: Rundt omkring i hele Trøndelag

Når: Fredag til neste søndag

Økouka er en årlig nasjonal feiring av økologisk og biodynamisk landbruk. I år setter de ekstra fokus på temaet «fra gård til gaffel». Temaet favner bredt, så både matnerder og bønder får noe å tygge på - les mer på trd.events.

Åpen dag: Curling

Hvor: Leangen curlinghall

Når: Lørdag klokka 11.00 til 15.00

Trondheim Curlingklubb arrangerer åpen dag i curlinghallen på Leangen - gratis for alle. Instruksjoner blir gitt, så her trengs det ingen forkunnskaper, og nødvendig utstyr får du lånt i hallen. Les mer på trd.events!

Trondheim bil, MC og motormesse & æren 2021

Hvor: Torget i Trondheim

Når: Lørdag fra klokka 11.00

Forhandlere av nybil, motorsykkel, dekk, bilpleie og andre utstillere skal være der. Glad i bil, MC og motor? Da kan Torget være stedet på lørdag. Les mer på trd.events.

Byhaven ølfestival

Hvor: Parkeringskjelleren på Byhaven

Når: Lørdag klokka 12.00 til 22.00

Gulating på Byhaven har samla ti norske og to internasjonale bryggerier, og det du vil smake på er inkludert i billetten du kjøper. Les mer på trd.events.

Fargespill Trondheim fyller 10

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Lørdag klokka 15.00 og 18.00

Det blir bursdagsfest i Olavshallen når Fargespill Trondheim skal feire sitt tiende år. Barn og unge fra hele verden går på scenen, med musikk og dans fra sine hjemland i møte med den norske kulturarven. Les mer på trd.events.

Woodstock The '69 Experience

Hvor: Olavshallen lille sal

Når: Lørdag klokka 20.00

Woodstock The '69 Experience er en hyllest til artistene, musikken, følelsen og stemningen fra den ikoniske Woodstockfestivalen i 1969, og markerer også 50-årsjubileet for festivalen. Les mer på Olavshallens nettsider.

Gråkalldagen

Hvor: Skistua

Når: Søndag klokka 11.00 til 15.00

Trondhjems Skiklub inviterer til en aktivitets- og friluftsdag for hele familien på Skistua, med blant annet kajakk, klatretårn, frisbeegolf og mye mer. Les mer på Facebook-arrangementet.

Brødrene Fagerli – verdensmestere i triksing

Hvor: Peter Egges plass

Når: Søndag klokka 12.00

Brødrene fra Trondheim er regjerende 1. og 2.plass i VM individuell fra 2020 og nå inntar de scenen for å vise frem ballkunstene. Les mer på trd.events.