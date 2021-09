Ni ting som skjer i Trondheim denne helga

Og som alltid i tider som denne - ting kan endre seg på kort varsel, så dobbeltsjekk om arrangørene gjør endringer kort tid før arrangementene. Sjekk også utfyllende oversikt på trd.events.

ActiveStart: Masse arrangementer for nye studenter

Hvor: Ulike steder i Trondheim

Når: Torsdag, fredag og lørdag

Her tas et aktivt grep for å redusere ensomhet, bidra til økt livsmestring og mer glede i hverdagen. Bare nå i helga kan du være med på alt fra tennis, tur rundt Estenstadmarka, futsal, live-pod eller badminton. Les mer på nettsidene deres!

Folkemøte med statsministerkandidatene

Hvor: Samfundet, Storsalen

Når: Torsdag klokka 20.30

Erna, Jonas og Trygve kommer til Storsalen! Arrangementet er utsolgt, så her må du høre med kjære og nære om de har en ekstra billett. Men fortvil ikke, debatten sendes selvsagt også på TV. Les mer på Samfundet sine sider.

Utstilling med filmfotograf Øystein Moe

Hvor: Kunsthall Trondheim

Når: Torsdag og fredag

Kunsthall Trondheim og Minimalen Kortfilmfestival inviterer til en utstilling viet den trønderske filmfotografen Øystein Moe på kunsthallen 2. – 3. september. Les mer på Facebook-arrangementet.

The Dogs (+ Murder Maids)

Hvor: Byscenen

Når: Torsdag og lørdag (ekstrakonsert)

Pandemien gjorde at gjengen i The Dogs måtte spille inn sitt niende studioalbum i øvingslokalet. Som alle band som slipper plate, synes de at det er deres beste album til nå. Begge konsertene er utsolgt, så her må du sjekke om noen du kjenner har en ekstra billett. Les mer på Bycenen sine nettsider.

Jødisk kulturfestival

Hvor: Synagogen i Trondheim

Når: Fredag til søndag

Fra 3. -5. september arrangeres den ellevte festivalen i rekken. Her blir det tre dager med jødiske kulturutrykk - les mer på trd.events.

Trondheim Maraton

Hvor: Trondheim sentrum

Når: Lørdag

Er du løpeglad kan du juble på lørdag! Halvmaraton, helmaraton, teammaraton eller barnas minimaraton - her er det mange muligheter. Tilbake i 2019 var det 7700 påmeldte. Les mer på Facebook-arrangementet.

Festmøte: Guilty Pleasures

Hvor: Samfundet, Storsalen

Når: Lørdag klokka 18.00

Her skal det snakkes om guilty pleasures, og feire god, snål, populær og ikke-så populær musikk. I tillegg vil de komme innom andre gleder eller nytelser som folk får skyldfølelse for å like. For hva er egentlig guilty pleasures? Les mer på Samfundet sine sider.

Kyvannet Vannhoppfestival

Hvor: Kyvannet

Når: Lørdag og søndag

Tradisjon tro, første helg i september. Sør-Trøndelag skikrets har Freidig Freeski og Rødde Folkehøgskole som arrangører av festivalen. Det blir vannhoppkonkurranse, vannskliejam, railjam og trampolinesession. Les mer på Facebook-arrangementet.

Eventyrhelg

Hvor: Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum

Når: Lørdag og søndag

Du møter Askeladden, Trollet og Prinsessa. Hva må Askeladden gjøre for å målbinde Prinsessa? Finner Trollet skatten? De har gjemt sjokolade-gullmynter rundt om på museet. Hvor mange finner du? Les mer om arrangementet på museets egne sider.