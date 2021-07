Nyåpnet kaffebar i Trondheim tilbyr spesiell mattrend

– Det har nesten vært en utfordring med for mange bestillinger, ler Rasmus Hansen mens han betjener kaffemaskinen inne i lokalene til Lager11.

Francis kaffe & bubble waffle, det ferskeste tilskuddet blant matbodene, har holdt åpent ei knapp uke. Lik en av de andre bodene, Sesam stasjonen, drives kaffebaren av 22B – et tiltak som blant annet gir arbeidstrening for ungdom og innvandrere her i Trondheim.

Onsdag formiddag jobber både Rasmus Hansen og Daniel Kawinzi i hurtig tempo for å få ut bestillinger på både iskaffe og boblevafler i sommervarmen.

– Det blir bare mer og mer populært, det liker vi, smiler Kawinzi. Han er nå blitt daglig leder for den nye kaffebaren, bare ett år etter at han kom til Norge fra Kenya.

– Det er veldig fint, og ikke noe jeg trodde ville skje. Jeg har jobbet hardt! Det er veldig artig, sier han mens han danderer tre «Heia Norge»-vafler, med både iskrem, jordbær og Kvikklunsj.

Over 100 millioner Tiktok-visninger

Det er ingen tvil om at boblevaflene er en het potet, også andre steder enn hos Lager11 denne dagen. Under tagen #bubblewaffle på Instagram finner du nesten 350 000 innlegg av de billedskjønne vaflene. Samme tag har over 103 millioner visninger på Tiktok.

Men hva er det egentlig? Opprinnelsen er gatene i Hongkong.

Det er skrevet en rekke artikler om retten, selv om ingen ser ut til å komme helt til bunns i historien bak de boblemønstrede vaflene. De skal ha oppstått en gang på 1950-tallet i Hongkong, og er et kjent innslag blant byens gatemat-tilbud.

I nyere tid har de boblemønstrede, sammenrullede vaflene, gjerne fylt med is og andre søtsaker, blitt en slags trendy dessert. Billedvennlig som den er, har den også blitt populær på sosiale medier.

Lidenskap for kaffe

Kaffebaren er oppkalt etter Francis Kjeldsberg d.y., som drev kaffebrenneriet Kjeldsberg i mange år – og var lidenskapelig opptatt av nettopp kaffe. Kaffebrenneriet har også bidratt til utformingen av den nye boden hos Lager 11.

– Vi har også fått laget en egen Lager11-blend, en helt egen kaffe som selges her, forklarer markeds- og kommunikasjonsansvarlig ved Lager11, Mette Moen Baatvik.

Siden Lager11 åpnet, er det kun én av matbodene som er byttet ut. Siden åpningen har de også pusset opp ytterligere, med ny dekor på de store veggflatene inne i lagerbygningen, signert elever fra Thora storm videregående skole.

– Vi følte for å friske opp litt. Det har vært tungt med korona, og vi vil rett og slett bidra med glede, smiler Baatvik.

«Helt bananas»

For så mange andre har også 2021 vært preget av åpninger og nedstengninger for Lager 11. Arrangementer har blitt avlyst, og det måtte de også gjøre med den planlagte feiringa av ettårsjubileet.

Nå har de omsider åpna igjen for fullt, understreker Baatvik.

– I fjor sommer var det «helt bananas» her, vi fikk nesten litt sjokk. Det håper og tror vi på i år også.

Onsdag formiddag, midt under det Lager 11 har kalt sommerlunsj, er det flere grupper og barnefamilier som har funnet veien til matbodene på Sluppen. Arrangementene er kommet i gang igjen, med for eksempel DJ på fredager og flere arrangement for de små.

– Det var fullt i helga som var. Det er tydelig at folk vil ut og oppleve ting igjen, samt at det er ferietid for mange her hjemme, mener Baatvik.