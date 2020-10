13 ting som skjer i Trondheim denne helga

Bydelsmøte: NTNU Campussamling – hva skjer?

Hvor: Bøker & Bylab Elgeseter

Når: Torsdag klokka 19.00

Har du lyst til å vite mer om planene for NTNU Campussamling? Akkurat nå foregår reguleringsplanarbeidet for campussamlingen, og du har mulighet til å gi innspill innen 2. november! Les mer på trd.events.

Fusenfest og urpremiere

Hvor: Rosendal teater

Når: Hele helga

En av de mest sentrale tradisjonsbærerne for teatermiljøet i Trondheim – Teaterfusentast – feirer 30 år og inntar Rosendal Teater. Torsdag kveld er det også urpremiere på Enemy of the People av Pendry/Lemur. Les mer om programmet på teaterets nettside!

Frida Ånnevik

Hvor: Byscenen

Når: Torsdag klokka 22.00

Høsten 2020 feirer Frida Ånnevik 10 år som artist, utøvende musiker og låtskriver. Torsdag kveld kommer hun til Byscenen - konserten er utsolgt, så her må du høre med nære og kjære om de har en billett til overs. Les mer på nettsiden.

Klubbpstereo

Hvor: Lokal Klubb, Fru Lundgreen, Tyven, Moskus, Trykkeriet, Byscenen og Studentersamfundet

Når: Fredag

De sju scenene samles under Klubbpstereo, og disse kommer:

- Fay Wildhagen (Byscenen)

- Arabs in Aspic (Fru Lundgreen)

- SASSY 009 & Naoko (Lokal Bar - Scene - Klubb)

- Bendik HK (TYVEN)

- Three Souls (Studentersamfundet i Trondhjem)

- The Impossible Green, Magnolia Red & Jonas Brekke (Moskus & Trykkeriet Scene)

I tillegg arrangeres en egen konsert for dem som vil være frivillige under neste års Pstereo - med Isah på Byscenen! Les mer på Facebook-arrangementet.

Trondheim Open

Hvor: Hovedbase hos Trondheim kunstmuseum, TKM Gråmølna

Når: Fredag til søndag

Trondheim Open er initiert av lokale, profesjonelle kunstnere og eid av kunstnerorganisasjonene Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM) og Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK). Hovedaktiviteten er åpne atelierer og publikum kan få besøke arbeidsplassene til kunstnerne. Les mer på trd.events.

Elg

Hvor: Ladekaia

Når: Fredag, lørdag og søndag

Gjennom høsten og vinteren arrangerer Ladekaia konserter, og tre dager på rad kommer Øivind «Elg» Elgenes. Les mer på Facebook-arrangementet.

Barnas bylørdag på halloween

Hvor: Midtbyen

Når: Lørdag klokka 11.00 til 16.00

På lørdag er det lagt opp til halloween-stemning og aktiviteter spredt rundt i byen for barn i alle aldre. Les mer om programmet her.

Sakprosafestivalen 2020

Hvor: Litteraturhuset i Trondheim

Når: Lørdag klokka 11.00 til 23.30

Sakprosafestivalen 2020 går av stabelen lørdag på Litteraturhuset i Trondheim. Det blir sakprosa fra morgen til kveld - les mer om programmet her.

Grøss og gru på Vitensenteret

Hvor: Vitensenteret

Når: Lørdag klokka 18.00 til 23.00

Vitensenteret inviterer deg inn i et levende, interaktivt spøkelseshus hvor du kan løse mysterier, og påvirke hvordan kvelden forløper. De fyller huset med skrekk, grøss, gru og moro - les mer på trd.events.

Utekino: The Cabin in the Woods

Hvor: Rønningen

Når: Lørdag klokka 20.00

SpareBank 1 SMN, Trondhjems Turistforening og Kosmorama inviterer til en filmopplevelse ute i naturen. Selve filmen starter 20.00, men du kan også bli med på felles gåtur opp fra Granåsen klokka 17.30. Les mer på Facebook-arrangementet.

Brutal kuk + support Are Sende Osen

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag klokka 22.00

På selveste halloween kommer punkbandet sammen med Are Sende Osen til Byscenen! Les mer på trd.events.

Janove

Hvor: Byscenen

Når: Søndag klokka 18.00 og 21.00

Dette blir den mest eksklusive og intime turnéen han har gjort siden starten med Kaizers Orchestra i 2001. Les mer på trd.events.

Allehelgenskonsert

Hvor: Nidarosdomen

Når: Søndag klokka 19.00

Nidarosdomens oratoriekor og Nidaros domkor under ledelse av domkantor Karen Haugom Olsen byr på allehelgenskonsert! Les mer på trd.events.