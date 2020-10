Leserne har talt: Disse stedene er dypt savnet her i Trondheim

Forrige uke mimret Trd.by tilbake til en svunnen tid der Ricks var uteplassen, det gamle Bugatti-bygget var stedet for burger og pizza, og videosjappene var underholdninga.

Vi fikk en voldsom respons på leserne, som selv fortalte om andre ikoniske steder og institusjoner de savner her i byen. Derfor tar vi nok en runde ned memory lane, og drømmer oss tilbake sammen med leserne:

#1: Kanalen underholdningssenter

Arkadene, hvem kan glemme arkadetiden? Blant leserne er det mange som trekker fram Kanalen underholdningssenter i Fjordgata 56.

I en adressa-artikkel fra en svunnen tid (2001) beskrives gata og dens inventar på denne måten:

Fjordgata, eller Råne-Stripa, som sarkastiske tunger har omdøpt byens gate ved kanalen til, er ikke som resten av utelivs-Trondheim. Her kan en oppleve fenomener som en vanligvis må langt utenfor bygrensen for å finne. Nattelivet i Fjordgata kjennetegnes av høy Harry-faktor og lav gjennomsnittsalder.

Her, der bruktbutikken Transit nylig flyttet inn etter at Sportsbua flyttet ut, kunne trønderne blant annet prøve den kule flysimulatoren der man kunne ta loops og piruetter, og hele kabinettet du satt i gjorde det samme.

#:2: Legendariske utesteder

Bajazzo, Monte Cristo, Tiger Tiger, Vivaldi, Blæst, Brukbar, Olavspub, Jesper Nattmann, Pair a Dice, Familien, Frakken, Hollywood, Exit. Og det er bare noen av utestedene leserne mimrer tilbake til.

Førstnevnte, Bajazzo, kunne by på det aller meste - et dypdykk i arkivet henter fram Hawaii-party på søndag kveld, radiokanalen NRJ hadde sitt releaseparty der i 2000 og i 2001 var det omsider konkurs og slutt.

I år 2000 åpnet gründerne av utestedet Rio i Nordre nattklubb med lettkledte danserinner hentet fra Rio de Janeiro, og da Tiger Tiger var ganske nyåpnet i 2003, ble dette sagt om kleskoden på utestedet:

- Vi er ganske åpne for det meste her på Tiger Tiger, men de fleste bør ha dresset seg litt opp for å gå på byen. Vi er ikke spesielt begeistret for sure joggesko, tresko og treningsbukse. Men en del typer joggesko er jo trendy, så det er vanskelig å sette en grense.

#3: O'Martins

Trøndersk fast food-kjede som skulle erobre Norge! Året var 1992, og burgerens mekka var et faktum. Men, «all good things must come to an end» som Nelly Furtado sang i 2006, akkurat rundt den tiden en rekke av kjedens restauranter forsvant fra Trondheim.

Først stengte kjedens mest kjente sted, O’Martins i Olav Tryggvasons gate, deretter skjedde det samme på Lerkendal, før det ble det konkurs på Rosendal i september 2007, deretter ved Heimdal i november samme år. 2008 var det rett og slett spiker'n i kista for godt.

Husker du denne? Nå er den 20 år gammel Faren er stor for at du kommer til å føle deg gammel nå.

#4: Musikk- og spillsjappene

Norges eldste dataspillbutikk, Ram&Rom i Nordre gate, la ned i mai 2003 - og ble erstattet av pølse og pizza fra 7-Eleven.

Spillspesialisten Spider-Man i Fjordgata som ble kjøpt opp av kjeden Game, navn ble byttet og i 2015 ble hele landets butikker lagt ned.

Samme år slo den Reitan-eide spillbutikken Spaceworld sammen med lyd- og bildebutikken Soundgarden. Giftemålet var dessverre ikke særlig fruktbart, og i 2018 ble det konkurs.

Ti ting som var kulere før Verden går framover, og godt er det. Det er vel likevel innafor å hevde at enkelte ting var hakket spenstigere før i tiden?

Reiser vi riktig tilbake i tid kan man også mimre tilbake til Playtime der Three Lions ligger nå. Gamestop kom til Trondheim da spillselskapet overtok platebutikkjeden Free Record Shop, men her ble det slutt i fjor.

Og, det ferskeste minnet i denne sjangeren - Platekompaniet. I over 20 år hadde butikken holdt til i krysset mellom Munkegata og Thomas Angells gate. I mars i år var det imidlertid over.

#5: Internettkaféene

Café DotCom, Dataport og Spacebar. Passe sjukt å tenke på at internettkafé faktisk var en greie i vår levetid.

I 2002 startet for eksempel en kompisgjeng Spacebar, midt i Trondheim sentrum.

- De første årene gikk veldig bra, men så pekte pila nedover. De fleste fikk nett og muligheten til å sjekke mail på mobilen. Turistene sluttet å komme når det ble vanlig med trådløse nettverk på hotellene, og de lokale kundene som var innom for å sjekke småting falt bort. Dette var viktige inntektskilder, sa en av driverne til E24 i 2013. For Spacebar var det slutt i 2007.

Sommerminner fra 90-tallet: Husker du dette? Berlinmuren hadde meldt oppbud, Nirvana sendte Bon Jovi tilbake dit han kom fra, og det norske herrelandslaget i fotball spanderte Drillo-is på Romario og Ronaldo. Somrene på 90-tallet var slettes ikke verst!

#6: Sørensens tobakk

Også Sørensens tobakk måtte vike for flammene i den dramatiske brannen i Nordre gate i 2002.

Men opp fra asken tre år senere kunne kundene glede seg over at en av byens eldste butikker var «back in business». Nå er det Lush som holder til i de samme lokalene!

#7: Et fullsatt Lerkendal

Og så er det det vi savner nå i koronaens tid, da. De fleste utestedene er åpne, men savnet etter trange, klamme dansegulv begynner likevel å melde seg. Og Downtown da, som fortsatt holder dørene stengt - og ikke ser ut til å kunne åpne igjen før vaksinen er på plass.

Og som flere av leserne våre uttrykker stort savn for: det å igjen kunne oppleve et fullsatt Lerkendal.