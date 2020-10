Ni ting du kan gjøre i Trondheim denne helga

Kinopremierer

Hvor: Trondheim kino

Når: Fredag

Nå på fredag er det premiere på Romys Salong, en rørende historie om forholdet mellom Romy og hennes bestemor som rammes av Alzheimers. Det har også filmen Trolls - Verdensturné, den andre filmen med småtroll som rocker videre. Les mer på nettsidene til Trondheim kino.

Erlend Ropstad

Hvor: Byscenen

Når: Fredag, konsertstart 21.00

Planen var at Erlend Ropstad skulle slippe sitt åttende album nå i september, og skulle ut på turné med fullt band og stor produksjon over hele landet i oktober. Siden dette ikke er sesongen for svett storformatsrock, gjorde han om høstens turné til en soloturné. Les mer på trd.events!

Trondheim skogsmaraton

Hvor: Bymarka

Når: Lørdag klokka 10.00

Trondheim Skogsmaraton så sitt lys i oktober 2019 - da ble løpet arrangert som en del av terrengkarusellen til Bedriftsidretten. I år er løpet frittstående og arrangeres lørdag. Løypetraseen omkranser seg flotte omgivelser i Bymarka med start og mål i Granåsen. Les mer på Facebook-arrangementet.

Heine Totland & Gisle Børge Styve

Hvor: Olavshallen lille sal

Når: Lørdag klokka 18.30 og 21.00

Trønderne får nå en ny mulighet til å få med seg Heine Totland og Gisle Børge Styve sitt show "Musikk folkens!", som de spilte for fullt hus i Olavshallen tidligere. Les mer på Olavshallens nettsider.

Sesongåpning i Dragvollhallen

Hvor: NTNU Dragvoll Idrettssenter

Når: Lørdag og søndag

Det er klart for årets første kamper i Dragvollhallen! Kom og støtt lagene til NTNUI. Les mer på Facebook.

NM junior i bridge

Hvor: Bridgehuset i Trondheim

Når: Lørdag og søndag

Trondheim Ungdomsbridgeklubb og NBF Midt-Trøndelag er lokale arrangører for NM junior 2020 som spilles i Bridgehuset i Trondheim 3.-4. oktober. Les mer på trd.events.

Escape Room i krypten i Nidarosdomen

Hvor: Oppmøte utenfor Besøkssenteret ved Nidarosdomen.

Når: Søndag

Er du flink til å løse koder og gåter? Ta med familien eller vennene dine på en spennende opplevelse i krypten under Nidarosdomen. Der får dere et oppdrag som må løses innen 30 minutter. I krypten finnes det ledetråder som dere må tolke for å komme videre. Les mer på trd.events.

Breaking Beethoven

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Søndag klokka 18.00 og 20.30

I år er det 250-års jubileum for Ludwig van Beethovens fødsel, og da vil stjernelaget bestående av Jie Zhang, Frida Fredrikke Waaler Wærvågen, Ellen Andrea Wang, Håkon Kornstad, Frode Alnæs, Torstein Lofthus, Kjetil Bjerkestrand og Arve Tellefsen by på en musikalsk hyllest. Les mer på Olavshallens nettsider.

Vegantreff Trondheim

Hvor: Olivia Solsiden

Når: Søndag klokka 16.00 til 18.00

Norsk vegansamfunn arrangerer vegantreff hver måned, og er åpne for alle. Her møtes veganere og vegannysgjerrige i alle aldersgrupper - les mer på Facebook-arrangementet.