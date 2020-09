Ni ting som skjer i Trondheim denne helga

Økouka i Trøndelag

Hvor: Ulike steder

Når: Til og med søndag

ØKOUKA er en årlig nasjonal feiring av økologisk og biodynamisk landbruk. I år setter de ekstra fokus på temaet jord og jordhelse, fordi kunnskap om dette er helt essensielt for å sikre matjorda vår for framtiden. Les mer om de ulike arrangementene på Facebook-siden deres.

Trondheim kammermusikkfestival

Hvor: Ulike steder

Når: Til og med søndag

I år er festivalen hele 25 år gammel, og det skal feires! For komplett program, se kamfest.no.

Bjarne Brøndbo

Hvor: Ladekaia

Når: Torsdag og fredag

Det blir allsang og latter når Bjarne tar for seg temaer som barn, oppvekst, turnélivet, sosiale medier, teknologiens utvikling fra 70-tallet samt det å være popstjerne i Norge - alt pakket inn i et musikalsk teppe av de kjente låtene. Les mer på Facebook-arrangementet.

Geologiens dag 2020 - En geologisk byorientering

Hvor: Trondheim sentrum

Når: Lørdag klokka 12.00 til 15.00

Visste du at vi kan finne fossiler av utdødde dyr og planter i veggen til en bygning i Trondheim, eller at Trondheim sentrum en gang lå under vann? Dette og mye mer får du vite om på Geologiens dag. Les mer på trd.events.

V75

Hvor: Leangen Travbane

Når: Lørdag klokka 13.50 til 17.30

Lørdag er det tid for V75 på Leangen Travbane igjen. Det blir en dag med blant annet Alm Rau Jos Æresløp, Josef Kleins Æresløp og K.N. Stensruds æresløp. Les mer på Facebook.

Nasjonal finale Forsker Grand Prix 2020

Hvor: Byscenen og digitalt

Når: Lørdag klokka 18.00

Deltagere er doktorgradskandidater fra hele Norge. De to beste fra delfinalene i Kristiansand, Stavanger, Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø møtes i finalen hvor Norges beste forskningsformidler kåres. Solveig Kloppen er programleder! Les mer på Facebook.

Dag Sørås

Hvor: Olavshallen lille sal

Når: Lørdag

To år etter hans hittil mest suksessrike show «Emokrati», så er han igjen klar for scenen med showet «Vrangforestilling». Begge forestillingene denne lørdagen er utsolgt, men du kan enten sette deg på venteliste eller høre med noen kjære om de har en billett til overs. Les mer på Facebook.

Pop-up street food-marked

Hvor: Vegg i vegg med Lager11

Når: Lørdag og søndag klokka 12.00 til 19.00

I helga arrangeres pop-up street food-marked, vegg i vegg med Lager11. Nye aktører fra flere ulike land vil presentere mat fra sine hjemland - les mer på Facebook-arrangementet.

Gråkalldagen

Hvor: Skistua

Når: Søndag klokka 11.00 til 14.00

Gråkalldagen er en aktivitetsdag for hele familien ved Skistua, og markerer avslutningen på Søndagsturen. Prøv aktiviteter som:

- Kajakk og SUP

- Snekring av fuglekasser

- Spikking med kniv

- Frisbeegolf

- Natursti

Les mer på Facebook-arrangementet!